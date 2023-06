Share Market Opening: शुरुआती कारोबार में उच्च स्तर पर पहुंचा Share Market, सेंसेक्स करीब 300 अंक चढ़ा

बुधवार 28 जून को शुरुआती घंटे में शेयर बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। खबर लिखे जाने तक शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 299.97 अंक तो वहीं निफ्टी 90.75 अंक की उछाल के साथ 18908.15 पर ऑल टाइम हाई पहुंच कर ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी 61 अंक की तेजी के साथ 44178 पर ट्रेड कर रहा है।

Share Market Opening: Share Market reached a high in early trade

नई दिल्ली,बिजनेस डेस्क: बुधवार को शेयर बाजार के शुरुआती घंटों में ही शेयर बाजार के दोनों सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए है। खबर लिखे जाने तक सेंसेक्स 299.97 अंक की तेजी के साथ 63,716 पर पहुंच गया है। वहीं निफ्टी 90.75 अंक बढ़कर 18,908.15 पर ऑल टाइम हाई पहुंच कर ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी भी आज 61 अंक चढ़कर 44,178 पर ट्रेड कर रहा है। BSE मिड कैप 203 अंक चढ़कर 28,471 तो वहीं BSE स्मॉल कैप 313 अंक की बढ़त के साथ 32,530 पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के टॉप गेनर और लूजर खबर लिखे जाने तक, टाइटन, बजाज फाइनेंस, भारतीय स्टेट बैंक, आईटीसी, लार्सन एंड टुब्रो, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा स्टील और इंफोसिस टॉप गेनर रहे हैं। वहीं टेक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, पावर ग्रिड और एनटीपीसी टॉप लूजर है। निफ्टी के टॉप गेनर और लूजर अदाणी एंटरप्राइजेज, जेएसडब्ल्यू स्टील, अदाणी पोर्ट्स, टाइटन कंपनी, बजाज फाइनेंन, डीविस लैब, ग्रासिम, एसबीआई, लार्सन के शेयर टॉप गेनर रही। वहीं एचडीएफसी लाइफ, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, हीरो मोटोकॉर्प, टेक महिंद्रा सिप्ला टॉप लूजर रहे। अन्य बाजारों का हाल एशियाई बाजारों की बात करें तो खबर लिखे जाने तक टोक्यो हरे रंग, जबकि सियोल, शंघाई और हांगकांग निचले स्तर पर कारोबार कर रहे थे। कल यानी मंगलवार को अमेरिकी बाजार काफी बढ़त पर बंद हुए थे। कच्चे तेल के भाव में तेजी वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.61 प्रतिशत चढ़कर 72.70 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। एक्सचेंज डेटा के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने मंगलवार को 2,024.05 करोड़ रुपये की इक्विटी खरीदी। रुपया हुआ मजबूत शुरुआती कारोबार में आज रुपया 5 पैसे मजबूत हुआ है। डॉलर के मुकाबले रुपया 5 पैसे मजबूत होकर 81.97 पर पहुंच गया। रुपये में मजबूती का कारण विदेशी पूंजी प्रवाह और घरेलू इक्विटी में तेजी के कारण बुधवार को शुरुआती कारोबार में रुपया मजबूत हुआ है।

