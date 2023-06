HDFC, SBI, सहित अन्य स्टॉक पर आज होगी निवेशकों की सबसे ज्यादा नजर, जानिए क्या है वजह

बाजार में हर दिन निवेशकों के लिए कुछ नया होता है। आज बुधवार को भी बाजार में निवेशकों की नजर इन स्टॉक पर रहने वाली है क्योंकि बीते दिनों इन कंपनियों में हुए डेवलप्मेंट से निवेशकों को मुनाफा और नुकसान दोनों होने की संभावना है। ऐसे में आपको भी यह जानना जरूरी है कि आखिर वो कौन-कौन से स्टॉक है और आज क्यों इसपर नजर रखना जरूरी है।

नई दिल्ली,बिजनेस डेस्क: बुधवार को शेयर बाजार खुलने से पहले निवेशकों की नजर आज इन प्रमुख स्टॉक पर होने वाली है। आज कारोबारी समय शुरू होने से पहले बाजार में ये स्टॉक फोकस में रहने वाले हैं। HDFC/HDFC Bank: हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचडीएफसी) के 1 जुलाई को एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के कल आई मर्जर की खबर के बाद आज निवेशकों की इन स्टॉक पर नजर रहेगी। कल एचडीएफसी बैंक के शेयर 1.39 फीसदी चढ़कर बंद हुए थे। HDFC Life: एचडीएफसी लाइफ: एचडीएफसी लिमिटेड ने कल यानी मंगलवार को एनएसई पर बल्क डील के जरिए एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के 1.5 करोड़ शेयर 992.6 करोड़ रुपये में खरीदे थे। इस सौदे में बीमाकर्ता का मूल्य 1.43 लाख करोड़ रुपये आंका गया है। आपको बता दें कि इस डील में एक शेयर 667.1 रुपये पर खरीदे गए थे। State Bank of India: देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक पर भी निवेशकों की नजर बनी रहेगी। एसबीआई पेंशन फंड में एसबीआई कैपिटल मार्केट्स की पूरी 20 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने के लिए केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारी समिति (ईसीसीबी) से मंजूरी मिल गई। इसके अलावा एसएंडपी ने एसबीआई के स्टैंड-अलोन क्रेडिट प्रोफाइल (एसएसीपी) के मूल्यांकन पर अपनी रेटिंग अपग्रेड की है। LTI Mindtree: एचडीएफसी के शेयर बाजार से डीलिस्टिंग होने के बाद अब एलटीआईमाइंडट्री के लिए बेंचमार्क निफ्टी 50 इंडेक्स में आने का रास्ता साफ हो गया है। इसी वजह से आज निवेशकों की नजर भी इस स्टॉक पर जमी रहेगी। Adani Group: अदाणी ग्रुप के मुख्य वित्तीय अधिकारी जुगेशिंदर सिंह के मुताबिक अदाणी समूह की बैलेंस शीट 'स्वस्थ' है और इसमें उद्योग-अग्रणी व्यवसाय विकास क्षमताएं, मजबूत प्रशासन, सुरक्षित संपत्ति और मजबूत नकदी प्रवाह है। वित्त वर्ष 2022-23 में अदानी समूह की कंपनियों की समेकित कुल आय 96 प्रतिशत बढ़कर 1,38,175 करोड़ रुपये हो गई थी। इस बीच कंपनी का कंसोलिडेटेड EBITDA 112 फीसदी बढ़ गया है।

