Market Outlook: इस हफ्ते कैसी रहेगी बाजार की चाल, तिमाही नतीजों के साथ ये फैक्टर्स रहेंगे अहम

Market Outlook this Week इस हफ्ते बाजार में कई फैक्टर्स अहम रहने वाले हैं। अमेरिकी फेड रिजर्व की ओर से इस हफ्ते नई मॉनेटरी पॉलिसी का एलान किया जाना है। टाटा स्टील एशियन पेंट्स एक्सिस बैंक बजाज फाइनेंस बीपीसीएल और टेक महिंद्रा इस हफ्ते नतीजे जारी कर सकती हैं। बीते शुक्रवार को नतीजे आने के कारण रिलायंस पर भी निवेशकों का फोकस रह सकता है।

अमेरिकी फेड इस हफ्ते ब्याज दर बढ़ाने का एलान कर सकता है।

Your browser does not support the audio element.