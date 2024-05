इस मामले में पुलिस ने सोमवार को कहा कि वे दुर्घटना में शामिल नाबालिग पर एडल्ट के तौर पर मुकदमा चलाने की अनुमति के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने इस मामले में कहा कि 'हमने आरोपी नाबालिग के पिता को छत्रपति संभाजीनगर से हिरासत में लिया है और उसे पुणे लाया जा रहा है। उनके खिलाफ दर्ज मामले में उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।'

पुलिस ने रियल एस्टेट डेवलपर के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 और 77 के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं, बार के मालिकों और कर्मचारियों के खिलाफ एक नाबालिग को शराब परोसने के आरोप में भी मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने पहले बताया था कि इन मामलों की जांच अपराध शाखा को सौंप दी गई है।

#WATCH | Maharashtra: Visuals of the Porsche car and bike currently at Yerwada Police Station in Pune.



Two people were killed when a speeding Porsche car hit them from behind on 19th May. The accused has been granted bail by the Juvenile Justice Board and his father, Vishal… https://t.co/HKj8uK4d9q pic.twitter.com/ekchj93QUi— ANI (@ANI) May 21, 2024