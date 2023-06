Maharashtra: पुणे में पुलिस और वारकरी भक्तों के बीच हुई बहस, लाठीचार्ज का लगा आरोप; कमिश्नर ने नकारा

पुणे, एएनआई। महाराष्ट्र में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला पुणे के अलंदी शहर का है, जहां पर रविवार को एक जुलूस के दौरान पुलिस और वारकरी भक्तों के बीच बहस हो गई। जिसके बाद विपक्षी दलों ने पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप लगाया। हालांकि, पुलिस ने लाठीचार्ज के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया।

पिंपरी चिंचवाड़ पुलिस कमिश्नर विनय कुमार चौबे ने बताया कि कुछ स्थानीय युवकों ने पालकी जुलूस में जबरन घुसने की कोशिश की। जिसको लेकर पुलिस के साथ उनकी कहासुनी हो गई। हालांकि, पुलिस ने उनके खिलाफ कोई लाठीचार्ज या बल का प्रयोग नहीं किया।

