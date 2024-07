Pooja Khedkar: ट्रेनी IAS पूजा खेडकर की डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को लेकर बड़ा खुलासा, डॉक्टर ने बताया क्या है सच

एएनआई, पुणे। महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर (34 साल) विवादों में हैं। महाराष्ट्र की ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर को लेकर हर रोज नए-नए खुलासे हो रहे हैं। आईएएस ट्रेनी पूजा खेडकर को विकलांगता प्रमाण पत्र को लेकर भी कई खुलासे हुए हैं। इस बीच आईएएस ट्रेनी पूजा खेडकर को विकलांगता प्रमाण पत्र दिए जाने पर यशवंतराव चव्हाण मेमोरियल अस्पताल के डीन डॉ राजेंद्र वाबले ने बड़ा खुलासा किया है।

डॉ राजेंद्र वाबले ने पूजा खेडकर के डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को लेकर कहा, 'अगस्त 2022 में वाईसीएम अस्पताल द्वारा उन्हें विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया था। सरकार द्वारा दिए जाने वाले लाभों का लाभ उठाने के लिए बेंचमार्क विकलांगता 40% है। उन्हें शारीरिक परीक्षण के बाद प्रमाण पत्र जारी किया गया था। उनके बाएं घुटने में 7% की लोकोमोटर विकलांगता थी।'

#WATCH | Pune | On Disability certificate to IAS trainee Puja Khedkar, Dr Rajendra Wable, Dean, Yashwantrao Chavan Memorial Hospital says, "A disability certificate was issued to her in August 2022 by YCM hospital. Benchmark disability is 40% to avail benefits given by govt. She… pic.twitter.com/peFyRHhM9i