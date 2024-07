'नहीं तो कर देंगे कार्रवाई...', ट्रेनी IAS पूजा खेडकर की मां की बढ़ सकती हैं मुश्किलें; पुणे निगम आयुक्त बोले- अतिक्रमण हटाना ही होगा

एजेंसी, पुणे। Trainee IAS Pooja Khedkar mother ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर के बाद अब उसकी मां की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। किसान के सामने बंदूक लहराने के बाद अब मनोरमा खेडकर को अतिक्रमण को लेकर नोटिस जारी हुआ था, जिसपर कार्रवाई होने की बात कही गई है।

दरअसल, 12 जुलाई को मनोरमा खेडकर को उनके आवास के बाहर अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी हुआ था और उनसे जवाब मांगा गया था। पुणे नगर आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले ने आज कहा कि अभी तक हमें उनसे कोई जवाब नहीं मिला है। नोटिस जारी होने की तिथि से उनके पास सात दिन का समय है। यदि वे दिए गए समय में जवाब नहीं देते हैं, तो कार्रवाई की जाएगी।

