औरंगजेब की तस्वीर पर बवाल: महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

नागपुर,एजेंसी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कुछ युवकों के स्टेटस पर औरंगजेब की तस्वीर लगाने को लेकर मामला गरम हो गया है। स्टेटस लगाए जाने के विरोध में और युवकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर हिंदू संगठन ने छत्रपती शिवाजी चौक पर धरना प्रदर्शन किया।तनावपूर्ण स्थिति को नियंत्रण में लाने और भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस घटना पर कहा, "राज्य में क़ानून व्यवस्था बनाए रखने की ज़िम्मेदारी सरकार की है। गृह विभाग और मंत्री अधिकारियों के साथ संपर्क में है और मैं भी अधिकारियों के साथ संपर्क में हूं। लोगों से क़ानून-व्यवस्था बनाए रखने की अपील करता हूं।"

#WATCH | It's the government's responsibility to maintain law and order in the state. I also appeal to the public for peace and calm. Police investigation is underway and action will be taken against those found guilty: Maharashtra CM Eknath Shinde on Kolhapur incident pic.twitter.com/bzGBKXjkqT