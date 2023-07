शरद पवार ने खुद को बताया NCP का प्रमुख चेहरा, बोले- मेरे लिए कोई नई बात नहीं, फिर से पार्टी को करूंगा खड़ा

मुंबई, एएनआई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रमुख शरद पवार ने कहा कि मैंने 6 जुलाई को सभी नेताओं की एक बैठक बुलाई थी जहां कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी थी। इस दौरान बैठक में पार्टी के भीतर कुछ बदलाव किए जाने थे, लेकिन उससे पहले ही कुछ नेताओं ने अपना अलग रुख अपना लिया। उन्होंने अजित पवार के महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तुरंत बाद रविवार को एक संवाददाता को संबोधित करते हुए यह बात कही।

उन्होंने कहा कि ये गुगली नहीं है, ये रॉबरी है। ये छोटी बात नहीं है। एनसीपी प्रमुख ने कहा कि कल पार्टी नेताओं की एक बैठक बुलाई है, जिसमें हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा,

यह कोई नई बात नहीं है। 1980 में मैं जिस पार्टी का नेतृत्व कर रहा था, उसके 58 विधायक थे, बाद में सभी चले गए और केवल 6 विधायक बचे, लेकिन मैंने संख्या को मजबूत किया और जिन्होंने मुझे छोड़ा वे अपने निर्वाचन क्षेत्रों में हार गए।

