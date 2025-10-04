Language
    अभिनेत्री संध्या शांताराम का 87 साल की उम्र में निधन, महाराष्ट्र के मंत्री ने दी श्रद्धांजलि

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 06:39 PM (IST)

    मशहूर अभिनेत्री संध्या शांताराम जिन्होंने हिंदी और मराठी सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान दिया का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और पिंजरा फिल्म में उनकी भूमिका को याद किया। संध्या शांताराम ने 1951 में मराठी फिल्म भूपाली से करियर की शुरुआत की थी।

    दिग्गज अभिनेत्री संध्या शांताराम का 87 साल की उम्र में निधन (सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिग्गज अभिनेत्री संध्या शांताराम का 4 अक्टूबर को 87 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने हिंदी और मराठी सिनेमा की दुनिया में बहुत योगदान दिया। महाराष्ट्र के सूचना प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री आशीष शेलार ने इंस्टाग्राम पर संध्या शांताराम को श्रद्धांजलि दी।

    उन्होंने लिखा, "भावपूर्ण श्रद्धांजलि! 'पिंजरा' फिल्म की प्रसिद्ध अभिनेत्री संध्या शांताराम के निधन की खबर अत्यंत दुखद है। मराठी और हिंदी फिल्म उद्योग में उन्हें अपनी अद्वितीय क्षमता और नृत्य कौशल से दर्शकों के दिलों पर एक अलग छाप छोड़ी।"

    आशीष शेलार ने कहा, “झनक झनक पायल बाजे', 'दो आंखें बारह हाथ' और विशेष रूप से 'पिंजरा' फिल्म में उनकी अमर भूमिका दर्शकों के मन में हमेशा यादगार रहेगी। ईश्वर उनकी आत्मा को चिरशान्ति दे।"

    शिवाजी पार्क में होगा अंतिम संस्कार

    संध्या शांताराम का पार्थिव शरीर परेल के राजकमल स्टूडियो से लिया जाएगा। उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार शिवाजी पार्क स्थित वैकुंठ धाम में किया जाएगा।

    1951 में मराठी फिल्म से की थी करियर की शुरुआत

    संध्या शांताराम ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1951 में अपने पति वी शांताराम द्वारा निर्देशित मराठी फिल्म भूपाली से की। 1955 के संगीत नाटक झनक झनक पायल बाजे में अभिनय करने के बाद वह प्रसिद्ध हो गईं। संध्या शांताराम, जो एक प्रशिक्षित शास्त्रीय नर्तकी भी थीं, उन्होंने फिल्म में एक कथक कलाकार की भूमिका निभाई। उनके प्रभावशाली डांस ने दर्शकों को मन मोह लिया।

    संध्या शांताराम को नवरंग (1959), दो आंखें बारह हाथ (1957), सेहरा (1963) और पिंजरा (1972) जैसी फिल्मों के लिए याद किया जाता है।

