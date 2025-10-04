अभिनेत्री संध्या शांताराम का 87 साल की उम्र में निधन, महाराष्ट्र के मंत्री ने दी श्रद्धांजलि

मशहूर अभिनेत्री संध्या शांताराम जिन्होंने हिंदी और मराठी सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान दिया का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और पिंजरा फिल्म में उनकी भूमिका को याद किया। संध्या शांताराम ने 1951 में मराठी फिल्म भूपाली से करियर की शुरुआत की थी।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिग्गज अभिनेत्री संध्या शांताराम का 4 अक्टूबर को 87 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने हिंदी और मराठी सिनेमा की दुनिया में बहुत योगदान दिया। महाराष्ट्र के सूचना प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री आशीष शेलार ने इंस्टाग्राम पर संध्या शांताराम को श्रद्धांजलि दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने लिखा, "भावपूर्ण श्रद्धांजलि! 'पिंजरा' फिल्म की प्रसिद्ध अभिनेत्री संध्या शांताराम के निधन की खबर अत्यंत दुखद है। मराठी और हिंदी फिल्म उद्योग में उन्हें अपनी अद्वितीय क्षमता और नृत्य कौशल से दर्शकों के दिलों पर एक अलग छाप छोड़ी।"