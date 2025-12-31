डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 26/11 के हीरो अब महाराष्ट्र पुलिस की कमान संभालेंगे। भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) के वरिष्ठ अधिकारी सदानंद दाते को महाराष्ट्र सरकार ने राज्य का नया पुलिस महानिदेशक बनाया है। वह मौजूदा डीजीपी रश्मि शुक्ला का स्थान लेंगे। वह अगले साल तीन जनवरी को सेवानिवृत्त होंगी। शुक्ला के बाद दाते राज्य के सबसे वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी हैं।

1990 बैच के आइपीएस अधिकारी दाते पूर्व में एनआइए के महानिदेशक के पद पर कार्यरत थे। हाल ही में उन्हें महाराष्ट्र कैडर में पुन: नियुक्त किया गया था। महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग ने बुधवार को एक आदेश जारी कर दाते को राज्य पुलिस बल का नया प्रमुख नियुक्त किया।

दाते मुंबई हमले के दौरान नायक के रूप में उभरे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को 26-11 मुंबई आतंकी हमलों में अपनी भूमिका के लिए राष्ट्रपति के पुलिस वीरता पदक से सम्मानित किया गया था। नए पद पर उनका कार्यकाल दो साल का होगा।

दाते महाराष्ट्र एटीएस के प्रमुख रह चुके हैं। वह डीआइजी, सीआरपीएफ में महानिरीक्षक (आपरेशन) और मुंबई के पास मीरा-भयंदर और वसई-विरार शहरों में पुलिस आयुक्त की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। उन्होंने पुणे विश्वविद्यालय से आर्थिक अपराधों में डाक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है।