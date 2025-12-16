नासिक सिंहस्थ कुंभ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू, 21 दिनों तक चलेगी कार्यशाला
महाराष्ट्र सरकार के कौशल्य विकास विभाग ने नासिक में 2027 में होने वाले सिंहस्थ कुंभ के लिए पूजा विधि एवं पौरोहित्य प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। 2 ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, मुंबई। महाराष्ट्र सरकार के कौशल्य विकास विभाग ने 2027 में होने वाले नासिक सिंहस्थ कुंभ के लिए पूजा विधि एवं पौरोहित्य प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। 21 दिन के इस लघु प्रशिक्षण कोर्स में सिंहस्थ कुंभ में काम आने वाली सभी पूजा विधियों की जानकारी देने के बाद प्रशिक्षार्थियों को प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे।
महाराष्ट्र के कौशल विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा के अनुसार, 2027 में नासिक एवं र्त्यंबकेश्वर में लगने जा रहे सिंहस्थ कुंभ में बड़ी संख्या में प्रशिक्षित पुरोहितों की जरूरत महसूस होगी। यह पाठ्यक्रम राज्य सरकार के कौशल, रोजगार, उद्यमिता एवं नवाचार विभाग तथा कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय, रामटेक द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है।
21 दिनों की इस कार्यशाला का आयोजन 16 दिसंबर से शुरू हो चुका है। इस कार्यशाला में कुंभ मेले का शास्त्रीय एवं वैज्ञानिक महत्व, सिंहस्थ पूजन विधि, तीर्थ क्षेत्रों में तप-जप एवं स्नान विधि, शांति सूक्त पाठ, प्रायश्चित संकल्प, वेदोक्त एवं पुराणोक्त पूजन पद्धति, गोदावरी पूजन, दशविधि स्नान, विष्णु पूजन, गोदान, तर्पण विधि आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
