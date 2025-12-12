विधायक खेल महाकुंभ के लिए भूमि पूजन, 'सोन की माटी–सोन का दम' नारे से गूंजा

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। आगामी 25 दिसंबर से शुरू होने वाले विधायक खेल महाकुंभ के आयोजन की तैयारियों के तहत शुक्रवार को हाइडिल मैदान में विधिवत भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। शुभ मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कार्यक्रम की सफलता के लिए भगवान की स्तुति की गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

‘सोन की माटी सोन का दम, आओ मिलकर खेले हम’ के नारे से उपस्थित लोगों में उत्साह का संचार किया गया। भूमि पूजन कार्यक्रम में अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष जीत सिंह खरवार, सदर विधायक भूपेश चौबे और भाजपा जिलाध्यक्ष नंदलाल गुप्ता सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

सदर विधायक भूपेश चौबे ने कहा कि खेल महाकुंभ युवाओं के सर्वांगीण विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बताया कि ऐसे आयोजनों से सामाजिक समरसता, भाईचारा और सौहार्द बढ़ता है। साथ ही आज के समय में खेल आर्थिक प्रगति का भी सशक्त माध्यम बन चुके हैं। बताया कि राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे खिलाड़ी आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे है।