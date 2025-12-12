Language
    विधायक खेल महाकुंभ के लिए भूमि पूजन, 'सोन की माटी–सोन का दम' नारे से गूंजा

    By Abhishek sharma
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 05:07 PM (IST)

    सोनभद्र में आगामी 25 दिसंबर से शुरू होने वाले विधायक खेल महाकुंभ के लिए हाइडिल मैदान में भूमि पूजन किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कार्यक्रम की सफल ...और पढ़ें

    विधायक भूपेश चौबे ने कहा कि खेल महाकुंभ युवाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देगा।

    जागरण संवाददाता, सोनभद्र। आगामी 25 दिसंबर से शुरू होने वाले विधायक खेल महाकुंभ के आयोजन की तैयारियों के तहत शुक्रवार को हाइडिल मैदान में विधिवत भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। शुभ मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कार्यक्रम की सफलता के लिए भगवान की स्तुति की गई।

    ‘सोन की माटी सोन का दम, आओ मिलकर खेले हम’ के नारे से उपस्थित लोगों में उत्साह का संचार किया गया। भूमि पूजन कार्यक्रम में अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष जीत सिंह खरवार, सदर विधायक भूपेश चौबे और भाजपा जिलाध्यक्ष नंदलाल गुप्ता सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

    सदर विधायक भूपेश चौबे ने कहा कि खेल महाकुंभ युवाओं के सर्वांगीण विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बताया कि ऐसे आयोजनों से सामाजिक समरसता, भाईचारा और सौहार्द बढ़ता है। साथ ही आज के समय में खेल आर्थिक प्रगति का भी सशक्त माध्यम बन चुके हैं। बताया कि राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे खिलाड़ी आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे है।

    कहा कि सोनभद्र जैसे जनपद में खेल महाकुंभ अत्यंत आवश्यक है और इसे सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया जा रहा है। इस मौके पर कृष्ण मुरारी गुप्ता, संतोष शुक्ला, अनूप तिवारी, दिलीप चौबे, डा. सिद्धार्थ शंकर मिश्रा, संजय जयसवाल, ओम प्रकाश यादव आदि रहे।