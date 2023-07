Mumbai Local Train: कई लाइनों पर मुंबई लोकल ट्रेन सेवाएं प्रभावित, यात्रियों की बढ़ी परेशानी

Mumbai Local Train मुंबई में रविवार को कई लोकल ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। रेलवे ने बताया कि रखरखाव कार्य की वजह से सेंट्रल लाइन और हार्बर लाइन पर सेवाएं प्रभावित रहेंगी। साथ ही वेस्टर्न लाइन पर भी ट्रेनें प्रभावित रहेंगी क्योंकि वहां मरम्मत कार्य चलेगा। रेलवे ने कहा कि ट्रांसहार्बर लाइन और उरण लाइन पर सभी ट्रेन सेवाएं सुचारू रूप से चलेंगी।

मुंबई, ऑनलाइन डेस्क। मुंबई में रविवार को कई लोकल ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। रेलवे ने बताया कि रखरखाव कार्य की वजह से सेंट्रल लाइन और हार्बर लाइन पर सेवाएं प्रभावित रहेंगी। साथ ही वेस्टर्न लाइन पर भी ट्रेनें प्रभावित रहेंगी, क्योंकि वहां मरम्मत कार्य चलेगा। रेलवे ने कहा कि ट्रांसहार्बर लाइन और उरण लाइन पर सभी ट्रेन सेवाएं सुचारू रूप से चलेंगी। इस वजह से यात्रियों की परेशानी बढ़ेंगी। सेंट्रल लाइन पर कब तक प्रभावित रहेंगी ट्रेनें? रेलवे ने बताया कि रविवार सुबह 10.14 बजे से दोपहर 3.15 बजे के बीच छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) से चलने वाली डाउन स्लो ट्रेनों को मुलुंड और माटुंगा स्टेशनों के बीच फास्ट लाइन पर डायवर्ट किया जाएगा, जिसे बाद में डाउन स्लो लाइन पर डायवर्ट कर दिया जाएगा। बताया गया कि ट्रेनें निर्धारित समय से 15 मिनट देरी से गंतव्य पर पहुंचेंगी। इधर, सुबह 10.58 बजे से दोपहर 3.59 बजे के बीच ठाणे से चलनी वाली अप स्लो ट्रेनों को मुलुंड स्टेशन पर अप फास्ट लाइन पर डायवर्ट किया जाएगा, जिसे बाद में स्लो लाइन पर डायवर्ट किया जाएगा और ये ट्रेनें भी निर्धारित समय से 15 मिनट देरी से गंतव्य पर पहुंचेंगी। हार्बर लाइन पर कैसी रहेगी स्थिति? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) की ओर जाने वाली अप हार्बर लाइन सेवाएं सुबह 10.33 बजे से दोपहर 3.49 बजे तक पनवेल से रवाना होंगी। इसके साथ ही, सुबह 11.02 बजे से दोपहर 3.53 बजे तक पनवेल से ठाणे की ओर जाने वाली सभी अप ट्रांसहार्बर लाइन सेवाएं और सुबह 10.01 बजे से दोपहर 3.20 बजे तक ठाणे से पनवेल की ओर जाने वाली सभी डाउन ट्रांसहार्बर लाइन सेवाएं रद्द रहेंगी। रेलवे ने बताया कि बेलापुर/नेरुल और खारकोपर के बीच ट्रेन सेवाएं निर्धारित समय से चलेंगी। ठाणे-वाशी/नेरुल स्टेशनों के बीच ट्रांसहार्बर लाइन सेवाएं उपलब्ध होंगी। वेस्टर्न लाइन पर चल रहा मरम्मत कार्य वेस्टर्न लाइन पर सिग्नलिंग और ओवरहेड उपकरणों के रखरखाव का काम किया जा रहा है। इस वजह से वेस्टर्न लाइन पर पांच घंटे तक ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। मालूम हो कि चर्चगेट-मुंबई सेंट्रल रूट पर सुबह 10.35 बजे से दोपहर 3.35 बजे तक सभी ट्रेन सेवाएं प्रभावित रहेंगी।

