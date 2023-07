DNA जांच के बाद ओडिशा ट्रेन दुर्घटना पीड़ितों के 13 और शव परिजनों को सौंपे, बिहार-झारखंड और बंगाल के थे यात्री

Odisha Train Accident ओडिशा के बालासोर में 2 जून को हुए ट्रेन हादसे में 200 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। हादसे में मारे गए पीड़ितों के शव को परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया अभी तक जारी है। वहीं अब डीएनए जांच के बाद 13 शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। इनमें आठ शव पश्चिम बंगाल और चार शव बिहार भेजा गया है।

Odisha Train Accident: DNA जांच के बाद ओडिशा ट्रेन दुर्घटना पीड़ितों के 13 और शव परिजनों को सौंपे

Your browser does not support the audio element.

भुवनेश्वर, जागरण संवाददाता। बाहनगा ट्रेन हादसे में 294 लोगों की जान चली गई। इस ट्रेन दुर्घटना के 13 पीड़ितों के शव को डीएनए जांच के बाद परिजनों को सौंपा गया। इसमें से चार शव बिहार, आठ पश्चिम बंगाल के रहनेवाले यात्री के थे। डीएनए परीक्षण के परिणाम के आधार पर एम्स, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर नगर निगम (बीएमसी) और जीआरपी के समन्वय से परिजनों को सौंप दिया गया। इनमें से एक शव को झारखंड भेजा गया है। शव सौंपने की प्रक्रिया रहेगी जारी ओडिशा सरकार और पूर्व तट रेलवे ने शव ले जाने के लिए परिवारों के लिए एम्बुलेंस और एस्कॉर्ट वाहन की व्यवस्था की। प्रधानमंत्री और रेल मंत्री की घोषणा के अनुसार रेलवे द्वारा परिवार के सदस्यों के परिजनों को अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया है। दावेदारों के आने तक शवों को सौंपने की प्रक्रिया जारी रहेगी। इस हादसे के बाद शनिवार को यानी 1 जुलाई को ओरेलवे बोर्ड ने दक्षिण पूर्व रेलवे की महाप्रबंधक अर्चना जोशी का तबादला कर दिया। उन्हें रेल चक्का फैक्ट्री का महाप्रबंधक बनाया गया है। वहीं, दक्षिण पूर्व रेलवे ने अनिल कुमार मिश्रा को नया महाप्रबंधक बनाया है। आदेश एक जुलाई 2023 से प्रभावी हो गया है। 2 जून को दुर्घटनाग्रस्त हुईं थी तीन ट्रेनें ओडिशा के बालासोर में 2 जून को हुए हादसे में तीन ट्रेनें शामिल थीं। एक मालगाड़ी, जो कि लूप लाइन में खड़ी थी और दो सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेनें- शालीमार-चेन्नई कोरोमंडल सुपर फास्ट एक्सप्रेस और सर एम. विश्वेश्वरैया टर्मिनल-हावड़ा सुपर फास्ट एक्सप्रेस, जिनके कुल 17 डिब्‍बे पटरी से उतर गए थे।

Edited By: Roma Ragini