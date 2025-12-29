मुंबई में बस से टक्कर के बाद 4 लोगों की मौत, 9 घायल; गाड़ी रिवर्स करते वक्त हुई दुर्घटना

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई में बेस्ट की बस से टकराने के कारण 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं 9 लोगों के घायल होने की खबर है। हादसा तब हुआ, जब बस को रिवर्स किया जा रहा था। वहां से गुजर रहे लोगों को बस से टक्कर लग गई और कई लोग चोटिल हो गए। यह हादसा भांडुप स्टेशन के पास हुआ। पुलिस ने ड्राइवर को कस्टडी में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है।

मौके पर पहुंची पुलिस जानकारी के मुताबिक, बस जब रिवर्स हो रही थी, तभी उनसे स्टॉप पर इंतजार कर रहे लोगों को कुचल दिया। हादसे के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। मौके पर फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस को भी भेजा गया है।