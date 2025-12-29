Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    मुंबई में बस से टक्कर के बाद 4 लोगों की मौत, 9 घायल; गाड़ी रिवर्स करते वक्त हुई दुर्घटना

    By Swaraj Srivastava Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 11:38 PM (IST)

    मुंबई में बेस्ट की एक बस से टक्कर लगने के कारण 4 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब बस को रिवर्स किया जा रहा था, जिससे वहां से गुजर रहे लोग इसकी च ...और पढ़ें

    Hero Image

    हादसा तब हुआ, जब बस को रिवर्स किया जा रहा था

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई में बेस्ट की बस से टकराने के कारण 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं 9 लोगों के घायल होने की खबर है। हादसा तब हुआ, जब बस को रिवर्स किया जा रहा था।

    वहां से गुजर रहे लोगों को बस से टक्कर लग गई और कई लोग चोटिल हो गए। यह हादसा भांडुप स्टेशन के पास हुआ। पुलिस ने ड्राइवर को कस्टडी में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मौके पर पहुंची पुलिस

    जानकारी के मुताबिक, बस जब रिवर्स हो रही थी, तभी उनसे स्टॉप पर इंतजार कर रहे लोगों को कुचल दिया। हादसे के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। मौके पर फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस को भी भेजा गया है।

    इसके पहले 9 दिसंबर 2024 को कुर्ला में भी ऐसा ही हादसा हुआ था, जब बेस्ट की बस ने कई पैदल चलने वाले यात्रियों को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में भी 9 लोगों क मौत हो गई थी और 37 लोग घायल हो गए थे।