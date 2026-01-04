महाराष्ट्र की पहली महिला DGP रश्मि शुक्ला रिटायर, सदानंद दाते बने नए पुलिस महानिदेशक
महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक (DGP) रश्मि शुक्ला 37.5 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो गईं। उन्हें विदाई समारोह में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र की पहली महिला डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DGP) रश्मि शुक्ला शनिवार को रिटायर हो गईं। रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस अधिकारी हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के साथ केंद्र में काम किया और कुल साढ़े 37 साल तक सेवा में रहीं।
भोईवाड़ा के नाइगांव पुलिस ग्राउंड में हुए रश्मि शुक्ला के विदाई समारोह में सीनियर अधिकारियों की मौजूदगी में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
दरअसल, भारतीय पुलिस सेवा में अपनी धाक जमाने वाली रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र पुलिस के इतिहास में महानिदेशक (DGP) के पद तक पहुंचने वाली पहली महिला अधिकारी बनीं।
आईपीएस रश्मि शुक्ला शनिवार को सेवानिवृत्त हो गईं। वह एक्टेंशन दिए जाने के बाद राज्य के डीजीपी की जिम्मेदारी संभाल रही थीं। इनकी जगह पर अब महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई आतंकी हमले के हीरो और साफ-सुथरी छवि वाले 1990 बैच के आईपीएस सदानंद दाते को नया डीजीपी नियुक्त किया है।
मुझे पुरानी यादें आ रही...
विदाई समारोह के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए रश्मि शुक्ला ने बताया कि उन्होंने साढ़े 37 साल सेवा करने के बाद मैं भारतीय पुलिस सेवा से रिटायर हो रही हूं। मुझे पुरानी यादें आ रही हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस ने मुझे बहुत कुछ दिया। मैंने बहुत कुछ सीखा है। सभी ने महाराष्ट्र पुलिस को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक टीम की तरह काम किया।
मैं बहुत संतुष्ट हूं...
IPS अधिकारी रश्मि शुक्ला ने कहा कि मैं बहुत संतुष्ट हूं और महाराष्ट्र पुलिस के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के अच्छे जीवन और स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती हूं। शुक्ला ने कहा कि महाराष्ट्र डीजीपी का पद लिंग-तटस्थ है। उन्होंने कहा कि पहले, मैंने सशस्त्र सीमा बल (SSB) के महानिदेशक के रूप में काम किया और मुझे इस पर गर्व है।
