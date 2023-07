Mumbai Weather: IMD ने मुंबई में भारी बारिश को देखते हुए जारी किया ऑरेंज अलर्ट, ट्रेनें भी हो रही प्रभावित

मुंबई (महाराष्ट्र), एजेंसी। बुधवार सुबह मुंबई के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हुई और मौसम विभाग ने शहर के लिए 'ऑरेंज' अलर्ट जारी किया है। वहीं, दिन में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की होने की भी भविष्यवाणी की गई है।

मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवराज मानसपुरे ने कहा कि पनवेल-बेलापुर हार्बर लाइन मार्ग पर ट्रेन सेवाएं सुबह 9.40 बजे पनवेल में "प्वाइंट फेलियर" के कारण प्रभावित हुईं।

अधिकारी ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT)-बेलापुर मार्ग पर ट्रेन सेवाएं चल रही हैं। मध्य रेलवे के कई यात्रियों ने दावा किया कि ट्रेनें 10-15 मिनट की देरी से चल रही हैं। पश्चिमी रेलवे अधिकारियों ने कहा कि उनकी सेवाएं सामान्य हैं।

नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि सुबह-सुबह किसी बड़े जलजमाव की कोई खबर नहीं है।

एक नागरिक अधिकारी ने कहा कि बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (बेस्ट) उपक्रम की बस सेवाएं अपने उचित मार्गों के अनुसार चल रही थीं और कोई बदलाव नहीं किया गया था।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुंबई केंद्र ने मंगलवार को मुंबई और ठाणे जिलों के लिए 'ऑरेंज' अलर्ट जारी किया, जिसमें बुधवार को कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है।

वहीं, पड़ोसी रायगढ़ और पालघर जिलों के लिए 'रेड' अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें कुछ स्थानों पर भारी से बहुत अधिक बारिश और अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है।

एक नागरिक अधिकारी ने कहा कि IMD मुंबई ने अपने दैनिक मौसम पूर्वानुमान में अगले 24 घंटों में "शहर और उपनगरों में भारी बारिश और कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश की संभावना" की भविष्यवाणी की है।

स्थानीय नागरिक निकाय के अनुसार, दोपहर 1.23 बजे समुद्र में 4.23 मीटर का उच्च ज्वार आएगा।

अधिकारियों ने कहा कि बुधवार सुबह 8.30 बजे समाप्त हुई 24 घंटे की अवधि में द्वीप शहर, पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में क्रमशः 47.42 मिमी, 50.04 मिमी और 50.99 मिमी औसत वर्षा हुई।

वहीं, मध्य रेलवे CPRO ने बताया कि शहर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के बाद गंभीर जलभराव के कारण बदलापुर-अंबरनाथ रेलवे ट्रैक बंद कर दिए गए हैं।

Maharashtra: Badlapur-Ambernath railway tracks closed due to severe waterlogging after heavy rainfall in parts of the city: Central Railway CPRO



IMD has issued a 'Red' alert for Palghar, and Raigad districts and an 'Orange' alert for Thane, Mumbai and Ratnagiri today.— ANI (@ANI) July 19, 2023