Weather Update Today: दिल्ली, हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों में होगी भारी बारिश, जानिए अपने राज्य का हाल

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। देश भर में तेज बारिश के कारण कई नदियां उफान पर हैं। वहीं, बीते मंगलवार को भी यमुना नदी के जलस्तर में वृद्धि देखी गई। मौसम विभाग ने दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में बारिश होने का अलर्ट जारी किया है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मंगलवार को ही अगले 5 दिनों के लिए कोंकण क्षेत्र- गोवा और महाराष्ट्र में बारिश का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों में गुजरात, विदर्भ, तेलंगाना और ओडिशा में भी भारी बारिश होने की संभावना जताई है।

मौसम विभाग ने यह भी कहा कि उत्तर पश्चिम भारत में हल्की से मध्यम बारिश के साथ-साथ भारी बारिश की भी संभावना है। खासकर जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वी राजस्थान समेत अन्य इलाकों में शनिवार तक बारिश की उम्मीद की जा सकती है।

पहाड़ी इलाकों में होगी भारी बारिश

IMD के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को बारिश होगी। IMD ने भविष्यवाणी की है कि शुक्रवार और शनिवार को भी उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना है, जबकि पूर्वी राजस्थान में शनिवार तक बारिश हो सकती है।

IMD के अनुसार, अगले 5 दिनों में मध्य भारत में मध्यम से भारी बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ेंगी। मंगलवार और शनिवार को मध्य प्रदेश, गुरुवार तक विदर्भ और शनिवार तक छत्तीसगढ़ में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।

पश्चिम भारत में तेज वर्षा की आशंका

IMD ने भविष्यवाणी की है कि महाराष्ट्र में मराठवाड़ा क्षेत्र को छोड़कर, अगले 5 दिनों में पश्चिम भारत में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। अगले 3 दिनों तक गुजरात में बारिश होगी। वहीं, मुंबई में अगले 3 दिनों तक बहुत भारी बारिश हो सकती है।

मध्य महाराष्ट्र के कोंकण और गोवा क्षेत्रों में 19 जुलाई तक अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है, जबकि 19 जुलाई को गुजरात में बारिश की उम्मीद है। दक्षिण भारत में, अगले 5 दिनों तक तटीय केरल और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा होगी।

तटीय इलाके भी होंगे प्रभावित

बुधवार और शनिवार को तटीय आंध्र प्रदेश में और गुरुवार तक उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में बारिश होगी। तटीय आंध्र प्रदेश और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी मंगलवार को बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा, बुधवार को तटीय कर्नाटक और गुरुवार तक तेलंगाना (हैदराबाद सहित) में बहुत भारी बारिश होने की उम्मीद है।

IMD ने कहा कि आज तेलंगाना में अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। अगले पांच दिनों तक पूर्वी भारत में हल्की से मध्यम से बहुत भारी बारिश होगी। ओडिशा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।

मंगलवार को दक्षिण ओडिशा में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। गुरुवार से शनिवार तक खासकर दक्षिणी असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश हो सकती है।

किन जगहों पर हो रही बारिश?

बीते 24 घंटे की बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में हल्की वर्षा हुई। बीते दिनों की तुलना में यहां अब कम बारिश हो रही है। पंजाब, गुजरात, पश्चिम बंगाल, तटीय कर्नाटक और केरल में भी मध्यम वर्षा दर्ज की गई। इसके अलावा राजस्थान, दक्षिण हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर भारी बारिश हुई। ओडिशा में भी भारी बारिश हो रही है।

उत्तर प्रदेश में चक्रवाती बारिश

उत्तर प्रदेश के कई जिलों में चक्रवाती वर्षा होने की संभावना जताई गई है। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, हापुड़, अमरोहा और आस-पास के इलाकों में चक्रवाती बारिश हो सकती है। यहां बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है।

बिहार में मिलेगी उमस से राहत

बिहार में इन दिनों तेज धूप और उमस से लोग परेशान हैं। लेकिन अब मौसम में बदलाव आ सकता है। अब बिहार में भी मानसून का असर दिखाई दे रहा है। राज्य में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 17 जुलाई तक के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 34 फीसदी कम बारिश हुई। हालांकि बिहार के करीब से मानसून की ट्रफ लाइन गुजरने की वजह से अब इसमें सुधार की उम्मीद है और अच्छी बारिश होने की संभावना है।

हरियाणा के कई जिलों में होगी बारिश

मौसम विभाग ने 19 और 20 जुलाई को फिर से हरियाणा में बारिश होने की संभावना जताई है। प्रदेश में अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, सिरसा, फतेहाबाद सहित करीब 12 जिले बाढ़ से ग्रस्त हैं। यहां बाढ़ का पानी धीरे-धीरे कम हो रहा है।

उत्तर हरियाणा के चंडीगढ़, पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल में भी बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसी प्रकार दक्षिण और दक्षिण-पूर्व हरियाणा के महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, नूंह, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत पानीपत में बारिश हो सकती है।

महाराष्ट्र में स्कूल हुए बंद

महाराष्ट्र में भारी बारिश हो रही है। जिसके कारण कई जिलों में स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। बता दें कि रायगढ़ जिला कलेक्टर योगेश म्हासे ने भारी बारिश को देखते हुए आज जिले के सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा की है।

Maharashtra | Raigad District Collector Yogesh Mhase has declared a holiday for all schools and colleges in the district today in view of heavy rains.



IMD has issued a 'Red' alert for Palghar, and Raigad districts and an 'Orange' alert for Thane, Mumbai and Ratnagiri today.— ANI (@ANI) July 19, 2023

IMD ने आज पालघर और रायगढ़ जिलों के लिए 'रेड' अलर्ट और ठाणे, मुंबई और रत्नागिरी के लिए 'ऑरेंज' अलर्ट जारी किया है।

वहीं, चंद्रपुर के जिला कलेक्टर विनय गौड़ा ने भी भारी बारिश के मद्देनजर आज जिले के सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा की है।

असम में पहुंची NDRF और SDRF

असम में भी मानसून का असर देखने को मिल रहा है। असम में तेज बारिश होने के कारण दिसांग और दिखोव नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। जिसके कारण शिवसागर के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। NDRF और SDRF की टीम प्रभावित इलाकों से लोगों को बचाने का काम रही है।

#WATCH | Assam: Flood situation in several areas of Sivasagar, due to rise in water level of Disang & Dikhow rivers. NDRF & SDRF team rescue people from affected areas. pic.twitter.com/Q2ozc8HzwX— ANI (@ANI) July 19, 2023

गुजरात में हो सकती है आज भारी बारिश

गुजरात में आज भारी बारिश के मद्देनजर गिर सोमनाथ, कच्छ, नवसारी, वलसाड, अमरेली और राजकोट जिलों में एनडीआरएफ की एक-एक टीम तैनात की गई है। जिससे किसी भी स्थिति में लोगों को बचाया जा सके।