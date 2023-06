Building Collapses In Ghatkopar: मुंबई के घाटकोपर में बारिश से ढहा मकान, मलबे में दबने से दो लोगों की मौत

मुंबई, एएनआई। मुंबई के घाटकोपर इलाके में रविवार को एक तीन मंजिला मकान ढह गया था। इमारते के मलबे में कई लोग दब गए थे। हालांकि, घटना के तुरंत बाद बचाव दल ने लोगों को निकालना शुरू कर दिया। चार लोगों को रविवार को निकाल लिया गया था। वहीं, दो अन्य लापता के शव बरामद हुए हैं।

अधिकारियों ने बताया कि घाटकोपर बिल्डिंग हादसे में तलाशी और बचाव अभियान पूरा हो चुका है। लापता दो लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं।

