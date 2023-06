मुंबई में बारिश का कहर, घाटकोपर इलाके में मकान ढहा; मलबे में फंसे कई लोग, बचाव कार्य जारी

मुंबई, पीटीआई। मुंबई के घाटकोपर इलाके में रविवार सुबह एक तीन मंजिला इमारत का एक हिस्सा ढह गया। हालांकि, अभी तक इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है।

अग्निशामक विभाग के अधिकारी ने कहा कि कुछ लोग इमारत में फंसे हुए हैं और बचाव अभियान जारी है। महाराष्ट्र के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने बताया कि चार लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है और दो लोग अभी भी अंदर फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए बचाव कार्य जारी है।

