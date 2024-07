भारतीय टीम के स्वागत में उमड़ा ऐसा जनसैलाब, लग गया जूते-चप्पलों का अंबार; पांच जीपों में BMC ने भरा

बीएमसी ने शुक्रवार को बताया कि विजय परेड के बाद गुरुवार और शुक्रवार की मध्य रात्रि तक सफाई अभियान चलाया गया। बीएमसी के अनुसार सफाई अभियान के दौरान बड़ी संख्या में खाद्य पदार्थों के रैपर और पानी की बोतलों के साथ-साथ भारी मात्रा में जूते और चप्पल भी एकत्र किए गए।

कचरे में से जूते और चप्पलों को पांच जीपों में एकत्र किया गया और मौके से कचरा उठाने के लिए दो डंपरों का भी इस्तेमाल करना पड़ा। सफाई अभियान गुरुवार रात 11:30 बजे से शुक्रवार सुबह आठ बजे तक चला।

सफाई अभियान में नगर निगम के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग के सौ कर्मचारियों सहित कुछ गैर सरकारी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। बीएमसी ने कहा कि कचरे को डंपिंग ग्राउंड में भेजने के बजाय रिसाइक्लिंग प्लांट में भेजा जाएगा। बता दें कि विजय परेड के मार्ग पर भारी भीड़ के कारण 11 लोगों को मामूली चोटें आने या चक्कर आने के कारण अस्पताल भी भेजना पड़ा था।

🏆 A sea of cricket fans gathered at Marine Drive in Mumbai until late last night to welcome the Indian Cricket Team after their victory in the T20 Cricket World Cup 2024.

🧹 After the grand welcome and once the crowd dispersed, Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) conducted… pic.twitter.com/JruPxUAfLo— माझी Mumbai, आपली BMC (@mybmc) July 5, 2024