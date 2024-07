Pooja Khedkar: ट्रेनी IAS पूजा खेडकर के खिलाफ बड़ा एक्शन, घर पर चला पुणे नगर निगम का बुलडोजर

पीटीआई, पुणे। ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर एक के बाद एक मुश्किलों में लगातार फंसती जा रही है। विवादों के बीच अब पुणे नगर निगम (PMC) ने उनके बानेर रोड इलाके में स्थित घर के बाहर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की है। पीएमसी ने उनके बंगले से सटे फुटपाथ पर लगे पेड़-पौधे और दूसरी चीजों को बुलडोजर से हटा दिया है।

एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि पुणे में ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर के पारिवारिक बंगले के पास एक 'अवैध' ढांचे को हटा दिया गया है। कुछ दिन पहले नगर निकाय ने इसे हटाने के लिए नोटिस जारी किया था। बता दें कि पीएमसी अधिकारियों ने 13 जुलाई को शहर के बानेर रोड इलाके में स्थित बंगले के बाहर एक नोटिस चिपकाया था, जिसमें आईएएस अधिकारी के परिवार से संपत्ति से लगे फुटपाथ पर 60 फीट लंबाई, 3 फीट चौड़ाई और 2 फीट ऊंचाई वाले 'अनधिकृत' ढांचे को हटाने के लिए कहा गया था।

#WATCH | Maharashtra: Action being taken against illegal encroachment at IAS trainee Pooja Khedkar's Pune residence. pic.twitter.com/xvBQhxxtIO