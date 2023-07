72 Hoorain मूवी के निर्देशक और निर्माता के खिलाफ मामला दर्ज, शिकायतकर्ता का मानना- फिल्म ने किया धर्म का अपमान

सय्यद अरिफाली महम्मोदली नाम के एक व्यक्ति ने गोरेगांव पुलिस स्टेशन में फिल्म के निर्देशक और निर्माता के खिलाफ शिकायत दर्ज किया है। शिकायतकर्ता का मानना है कि उनके धर्म का अपमान करने सांप्रदायिक वैमनस्य भेदभाव नफरत को बढ़ावा देने और जनता के बीच मुस्लिम समुदाय की छवि खराब करने के लिए यह फिल्म बनाया गया है। आतंकवाद पर आधारित ये फिल्म 7 जुलाई को रिलीज होने वाली है।

फिल्म '72 हूरें' निर्देशक और निर्माता के खिलाफ शिकायत दर्ज किया गया है।

मुंबई, एएनआइ। आजकल एक और फिल्म विवादों के घेरे में है। संजय पूरन सिंह चौहान की फिल्म '72 हूरें' का टीजर बीते रविवार को रिलीज किया गया। 51 सेकंड के इस टीजर में ओसामा बिन लादेन, अजमल कसाब, याकूब मेमन, मसूद अजहर, हाफिज सईद और सादिक सईद जैसे खूंखार आतंकवादियों और चरमपंथी नेताओं का जिक्र है। आतंकवाद पर आधारित ये फिल्म 7 जुलाई को रिलीज होने वाली है। जानकारी के मुताबिक, सेंसर बोर्ड ने इसके ट्रेलर को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। फिल्म के खिलाफ मामला दर्ज इसी बीच मंगलवार को सय्यद अरिफाली महम्मोदली नाम के एक व्यक्ति ने मुंबई के गोरेगांव पुलिस स्टेशन में फिल्म के निर्देशक और निर्माता के खिलाफ शिकायत दर्ज किया है। शिकायतकर्ता का मानना है कि इस फिल्म के जरिए उनके धर्म का अपमान किया गया है। इसके अलाव सांप्रदायिक वैमनस्य, भेदभाव, नफरत को बढ़ावा देने और जनता के बीच मुस्लिम समुदाय की छवि खराब करने के लिए यह फिल्म बनाया गया है। जेएनयू में स्क्रीनिंग कराने के ऐलान से मुद्दा और गरमाया बता दें कि कुछ दिनों पहले फिल्म के‌ मेकर्स ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) परिसर में '72 हूरें' की स्पेशल स्क्रीनिंग करने की बात कही है। जेएनयू में फिल्म की स्क्रीनिंग कराने के ऐलान के बाद विवाद और गहरा हो गया है। इस फिल्म को लेकर कई राजनीतिक दलों के नाताओं ने भी सवाल खड़ा किया है। कई नेताओं का मानना है कि इस फिल्म से सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा।

