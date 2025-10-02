उज्जैन में देवी प्रतिमा विसर्जन के दौरान चंबल नदी में गिरी ट्रैक्टर ट्राली, तीन लापता; 17 लोगों को बचाया गया

उज्जैन जिले के बड़नगर में एक ट्रैक्टर ट्रॉली चंबल नदी में गिरने से बड़ा हादसा हुआ। ट्रॉली में सवार 20 लोगों में से 17 को बचा लिया गया जबकि तीन अभी भी लापता हैं। देवी प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रहे लोगों के साथ यह दुर्घटना उस समय हुई जब एक बच्चे ने ट्रैक्टर स्टार्ट कर दिया। लापता लोगों की तलाश जारी है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उज्जैन जिले के बड़नगर में गुरुवार को एक ट्रैक्टर ट्रॉली चंबल नदी में गिरने की घटना सामने आई है। इस हादसे में ट्रॉली में बैठे 20 लोग नदी में डूबने लगे, जिसमें से 17 की जान बचा ली गई। तीन लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। उनकी तलाश की जा रही है।

घटना की सूचना मिलने के बाद आस-पास के लोग बड़ी संख्या में वहां पहुंच गए थे। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और हादसे में घायल हुए कुछ लोगों को इलाज के लिए गौतमपुरा अस्पताल भेजा गया है। तीन लापता लोगों की तलाश के लिए एसडीआरएफ और गोताखोरों की मदद ली जा रही है।