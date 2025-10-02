Language
    उज्जैन में देवी प्रतिमा विसर्जन के दौरान चंबल नदी में गिरी ट्रैक्टर ट्राली, तीन लापता; 17 लोगों को बचाया गया

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 03:05 PM (IST)

    उज्जैन जिले के बड़नगर में एक ट्रैक्टर ट्रॉली चंबल नदी में गिरने से बड़ा हादसा हुआ। ट्रॉली में सवार 20 लोगों में से 17 को बचा लिया गया जबकि तीन अभी भी लापता हैं। देवी प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रहे लोगों के साथ यह दुर्घटना उस समय हुई जब एक बच्चे ने ट्रैक्टर स्टार्ट कर दिया। लापता लोगों की तलाश जारी है।

    उज्जैन में बड़ा हादसा, नदी में गिरे 20 लोग।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उज्जैन जिले के बड़नगर में गुरुवार को एक ट्रैक्टर ट्रॉली चंबल नदी में गिरने की घटना सामने आई है। इस हादसे में ट्रॉली में बैठे 20 लोग नदी में डूबने लगे, जिसमें से 17 की जान बचा ली गई। तीन लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। उनकी तलाश की जा रही है।

    घटना की सूचना मिलने के बाद आस-पास के लोग बड़ी संख्या में वहां पहुंच गए थे। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और हादसे में घायल हुए कुछ लोगों को इलाज के लिए गौतमपुरा अस्पताल भेजा गया है। तीन लापता लोगों की तलाश के लिए एसडीआरएफ और गोताखोरों की मदद ली जा रही है।

    ट्रैक्टर की चाबी घुमाकर बच्चे ने कर दिया स्टार्ट

    जानकारी के मुताबिक इंगोरिया के पास ये लोग देवी प्रतिमा विसर्जन के लिए गए थे। ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी हुई थी, इसी दौरान एक बच्चे ने ट्रैक्टर की चाबी घुमाकर उसे स्टार्ट कर लिया। इसके बाद ट्रैक्टर दौड़ पर और ट्राली सहित नदी में डूब गया।

