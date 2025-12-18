"देर रात आपत्तिजनक मैसेज भेजते हैं साहब..." WCR की महिला अधिकारी का गंभीर आरोप, यूनियन ने किया हंगामा, आरोपी तलब

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। पश्चिम मध्य रेलवे (पमरे) के मैकेनिकल विभाग में उस समय हड़कंप मच गया, जब विभाग की एक महिला अधिकारी ने सीआरएसई कोचिंग में पदस्थ अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए। महिला ने देर रात आपत्तिजनक मैसेज और लिंक भेजकर मानसिक प्रताड़ना करने का आरोप लगाते हुए पमरे जोन की महाप्रबंधक शोभना बंदोपाध्याय को लिखित शिकायत सौंपी है।

