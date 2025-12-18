"देर रात आपत्तिजनक मैसेज भेजते हैं साहब..." WCR की महिला अधिकारी का गंभीर आरोप, यूनियन ने किया हंगामा, आरोपी तलब
पश्चिम मध्य रेलवे में एक महिला अधिकारी ने सीआरएसई कोचिंग में पदस्थ अधिकारी पर आपत्तिजनक मैसेज भेजने का आरोप लगाया है। महिला ने पमरे जोन की महाप्रबंधक ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, जबलपुर। पश्चिम मध्य रेलवे (पमरे) के मैकेनिकल विभाग में उस समय हड़कंप मच गया, जब विभाग की एक महिला अधिकारी ने सीआरएसई कोचिंग में पदस्थ अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए। महिला ने देर रात आपत्तिजनक मैसेज और लिंक भेजकर मानसिक प्रताड़ना करने का आरोप लगाते हुए पमरे जोन की महाप्रबंधक शोभना बंदोपाध्याय को लिखित शिकायत सौंपी है।
मामला सामने आते ही पमरे मजदूर संघ और एम्प्लाइज यूनियन ने मैकेनिकल विभाग और जीएम कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया। यूनियन नेताओं ने आरोपी अधिकारी के खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई की मांग की।
कार्रवाई न होने से भड़की यूनियन
बुधवार को जीएम कार्यालय में यूनियन पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। यूनियन का आरोप है कि संबंधित अधिकारी न सिर्फ महिला स्टाफ को आपत्तिजनक मैसेज भेज रहा है, बल्कि कर्मचारियों के साथ उसका व्यवहार भी लगातार अभद्र रहा है। संगठन का कहना है कि शिकायत दिए जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिससे कर्मचारियों में रोष है।
यूनियन ने चेतावनी दी कि यदि मामले में शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।
यह भी पढ़ें- Gwalior: सूदखोरों ने होटल मैनेजर को किया अगवा, किडनैपर की स्मार्टवॉच बनी संकटमोचक, गर्लफ्रेंड को भेजा SOS, पुलिस ने छुड़ाया
मोबाइल से भेजे आपत्तिजनक लिंक
पीड़ित महिला कर्मचारी के अनुसार, 6 जुलाई की रात अधिकारी ने अपने आधिकारिक मोबाइल नंबर से आपत्तिजनक लिंक भेजे थे। इसकी शिकायत तत्काल की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद जब वही अधिकारी सीआरएसई कोचिंग में तैनात हुआ, तो उसने लगातार मैसेज भेजकर परेशान करना शुरू कर दिया।
यह भी पढ़ें- छिंदवाड़ा में शासकीय अस्पताल के शौचालय में मिला नवजात का शव, कमोड में फंसा था, निकालने में लगे 7 घंटे
मानसिक प्रताड़ना से परेशान महिला ने दोबारा शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर वह यूनियन के साथ जीएम कार्यालय पहुंची। मामला तूल पकड़ता देख महाप्रबंधक ने संबंधित अधिकारी को गुरुवार को तलब किया है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर रेलवे प्रशासन में हलचल बनी हुई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।