जबलपुर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हादसा, करंट लगने से दो की मौत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान रविवार रात मध्य प्रदेश के जबलपुर के भीटा गांव में एक दुखद घटना घटी।

प्रतिमा लेकर जा रहा ट्रक 11 केवी की विद्युत लाइन के संपर्क में आ गया, जिससे करंट लगने से ट्रक पर बैठे दो लोगों की मृत्यु हो गई। इसके अलावा, ट्रक के आसपास मौजूद 10 युवा भी करंट की चपेट में आ गए।