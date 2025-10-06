Language
    जबलपुर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हादसा, करंट लगने से दो की मौत

    By Jagran News Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 05:00 AM (IST)

    मध्य प्रदेश के जबलपुर के भीटा गांव में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक दुखद हादसा हुआ। प्रतिमा ले जा रहा ट्रक 11 केवी की विद्युत लाइन के संपर्क में आने से करंट फैल गया। इस घटना में ट्रक पर सवार दो लोगों की मृत्यु हो गई जबकि 10 अन्य युवा घायल हो गए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान रविवार रात मध्य प्रदेश के जबलपुर के भीटा गांव में एक दुखद घटना घटी।

    प्रतिमा लेकर जा रहा ट्रक 11 केवी की विद्युत लाइन के संपर्क में आ गया, जिससे करंट लगने से ट्रक पर बैठे दो लोगों की मृत्यु हो गई। इसके अलावा, ट्रक के आसपास मौजूद 10 युवा भी करंट की चपेट में आ गए।

    घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती

    घटना के बाद अफरा-तफरी मच गई और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यपालन यंत्री अभिषेक विश्वकर्मा ने बताया कि प्रतिमा के ऊपर लगे छत्र के 11 केवी लाइन के संपर्क में आने से यह हादसा हुआ। जांच जारी है।

