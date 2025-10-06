Language
    'मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे...' पालकी में सवार पूर्व कलेक्टर संस्कृति जैन और बेटियों की ऐसे हुई विदाई

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 02:00 AM (IST)

    जबलपुर रोड पर स्थित एक निजी लॉन में पूर्व कलेक्टर संस्कृति जैन को भावपूर्ण विदाई दी गई। कर्मचारियों ने उन्हें उनकी दोनों बेटियों के साथ पालकी में बैठाकर वाहन तक पहुंचाया। राज्य सरकार ने संस्कृति जैन का तबादला भोपाल कर दिया है। उनके हंसमुख स्वभाव और गिफ्ट ए डेस्क अभियान के कारण वे कर्मचारियों के बीच लोकप्रिय थीं। विदाई के दौरान पालकी में होके सवार गाना बजाया गया।

    मध्य प्रदेश में कलेक्टर की पालकी में हुई विदाई।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जबलपुर रोड स्थित लूघरवाड़ा के निजी लॉन में आयोजित विदाई समारोह में पूर्व कलेक्टर संस्कृति जैन को पालकी में दोनों बेटियों के साथ बैठाकर कर्मचारियों ने वाहन तक पहुंचाकर विदाई दी।

    हाल ही में राज्य सरकार ने सिवनी कलेक्टर संस्कृति जैन का ट्रांसफर भोपाल किया है, जिसके चलते 3 अक्टूबर को विदाई समारोह व नवागत कलेक्टर के आगमन का कार्यक्रम रखा गया था। विदाई समारोह के बाद जब कलेक्टर संस्कृति जैन भोपाल जाने लगी तो उत्साहित कर्मचारियों उन्हें पालकी में बिठाकर अपने कंधों पर उठा लिया।

    देखने को मिले भावुक पल

    इस दौरान पूर्व कलेक्टर के सम्मान में कर्मचारियों की अलग ही तस्वीर देखने को मिली। कलेक्टर के साथ उनकी दोनों बेटियां ध्वनि व तरंग जैन भी पालकी में बैठी। पूर्व कलेक्टर जैन के हंस मुख व सरल स्वभाव से सभी कर्मचारी प्रभावित थे।

    कर्मचारियों के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर पूर्व कलेक्टर जैन आगे बढ़कर विभागीय अमले का नेतृत्व करती थी, गलतियों के बारे में बताती थी। वहीं जिले के सरकारी स्कूलों की दिशा व दशा सुधारने कलेक्टर जैन द्वारा प्रारंभ किए गए ''गिफ्ट ए डेस्क'' अभियान को काफी लोकप्रियता मिली, जिसे सभी वर्गो ने काफी सराहा।

    विदाई के दौरान बजा खास गाना

    इस अभियान में दानदाताओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। विदाई के दौरान गाना बज रहा था... "पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे"। इस गाने ने माहौल को और भावपूर्ण बना दिया। पूर्व कलेक्टर संस्कृति जैन ने नगर पालिक निगम भोपाल आयुक्त का प्रभार संभाल लिया है।

