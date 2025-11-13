Toxic Cough Syrup: डा. प्रवीण सोनी से दोबारा पूछताछ करेगी एसआईटी, कोर्ट से मिली तीन दिन की रिमांड

डिजिटल डेस्क, छिंदवाड़ा। विषाक्त कोल्ड्रिफ कफ सीरप से 24 बच्चों की मौत के मामले में कोर्ट ने बुधवार को आरोपित डॉ. प्रवीण सोनी की तीन दिन की रिमांड पर एसआईटी को सौंपा। वह न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। डा. प्रवीण सोनी की पत्नी ज्योति सोनी से पूछताछ के बाद पुलिस को कुछ अहम जानकारी मिली है। इसके बाद डा. प्रवीण सोनी को फिर रिमांड पर लिया गया है।

इसलिए मांगी रिमांड एसआईटी अब डा. प्रवीण सोनी से पूछताछ कर प्रकरण से जुड़े नए साक्ष्य जुटाएगी। गुरुवार दोपहर परासिया पुलिस की एक टीम छिंदवाड़ा जेल पहुंची और डा. सोनी को अपने साथ ले गई। जांच टीम उससे दवा वितरण, बच्चों के इलाज और सैंपल रिपोर्ट से जुड़े कई अहम सवाल पूछेगी।