Toxic Cough Syrup: डा. प्रवीण सोनी से दोबारा पूछताछ करेगी एसआईटी, कोर्ट से मिली तीन दिन की रिमांड
ज़हरीले कफ़ सीरप मामले में एसआईटी डा. प्रवीण सोनी से दोबारा पूछताछ करेगी। कोर्ट ने इसके लिए तीन दिन की रिमांड मंजूर की है। एसआईटी मामले की तह तक जाने के लिए गहराई से पूछताछ करेगी और सभी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर जांच को आगे बढ़ाएगी। कोर्ट के रिमांड आदेश से जांच में तेजी आएगी।
डिजिटल डेस्क, छिंदवाड़ा। विषाक्त कोल्ड्रिफ कफ सीरप से 24 बच्चों की मौत के मामले में कोर्ट ने बुधवार को आरोपित डॉ. प्रवीण सोनी की तीन दिन की रिमांड पर एसआईटी को सौंपा। वह न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। डा. प्रवीण सोनी की पत्नी ज्योति सोनी से पूछताछ के बाद पुलिस को कुछ अहम जानकारी मिली है। इसके बाद डा. प्रवीण सोनी को फिर रिमांड पर लिया गया है।
इसलिए मांगी रिमांड
एसआईटी अब डा. प्रवीण सोनी से पूछताछ कर प्रकरण से जुड़े नए साक्ष्य जुटाएगी। गुरुवार दोपहर परासिया पुलिस की एक टीम छिंदवाड़ा जेल पहुंची और डा. सोनी को अपने साथ ले गई। जांच टीम उससे दवा वितरण, बच्चों के इलाज और सैंपल रिपोर्ट से जुड़े कई अहम सवाल पूछेगी।
रंगनाथन और के. माहेश्वरी पर दर्ज होगा एक और प्रकरण
कुंडीपुरा थाना क्षेत्र निवासी चार वर्षीय अंबिका विश्वकर्मा की कोल्ड्रिफ कफ सीरप से मौत के मामले में पुलिस ने आशीर्वाद मेडिकल स्टोर के संचालक अशोक मिश्रा और फार्मासिस्ट अनिल मिश्रा को न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
थाना प्रभारी महेंद्र भगत ने बताया कि आरोपितों ने बिना डाक्टर की पर्ची के कोल्ड्रिफ कफ सीरप बेचा था। उससे बच्ची की किडनी फेल हो गई। जांच में सामने आया कि इस सीरप की सप्लाई भी श्रीसन फार्मास्युटिकल कंपनी की ओर से की गई थी।
इस मामले में भी पुलिस अब कंपनी के मालिक रंगनाथन और केमिकल एनालिस्ट के. माहेश्वरी को आरोपित बनाने की तैयारी कर रही है। अब तक इस मामले में नौ आरोपितों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
