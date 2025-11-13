Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Toxic Cough Syrup: डा. प्रवीण सोनी से दोबारा पूछताछ करेगी एसआईटी, कोर्ट से मिली तीन दिन की रिमांड

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 09:11 PM (IST)

    ज़हरीले कफ़ सीरप मामले में एसआईटी डा. प्रवीण सोनी से दोबारा पूछताछ करेगी। कोर्ट ने इसके लिए तीन दिन की रिमांड मंजूर की है। एसआईटी मामले की तह तक जाने के लिए गहराई से पूछताछ करेगी और सभी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर जांच को आगे बढ़ाएगी। कोर्ट के रिमांड आदेश से जांच में तेजी आएगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    जहरीले कफ सीरप मामले में प्रमुख आरोपित डाॅ. प्रवीण सोनी।

    डिजिटल डेस्क, छिंदवाड़ा। विषाक्त कोल्ड्रिफ कफ सीरप से 24 बच्चों की मौत के मामले में कोर्ट ने बुधवार को आरोपित डॉ. प्रवीण सोनी की तीन दिन की रिमांड पर एसआईटी को सौंपा। वह न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। डा. प्रवीण सोनी की पत्नी ज्योति सोनी से पूछताछ के बाद पुलिस को कुछ अहम जानकारी मिली है। इसके बाद डा. प्रवीण सोनी को फिर रिमांड पर लिया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसलिए मांगी रिमांड

    एसआईटी अब डा. प्रवीण सोनी से पूछताछ कर प्रकरण से जुड़े नए साक्ष्य जुटाएगी। गुरुवार दोपहर परासिया पुलिस की एक टीम छिंदवाड़ा जेल पहुंची और डा. सोनी को अपने साथ ले गई। जांच टीम उससे दवा वितरण, बच्चों के इलाज और सैंपल रिपोर्ट से जुड़े कई अहम सवाल पूछेगी।

    यह भी पढ़ें- Toxic Cough Syrup: 'कोल्ड्रिफ' के दुष्प्रभाव से बच तो गए तीन मासूम, पर जीवनभर झेलनी होगी बीमारी की पीड़ा

    रंगनाथन और के. माहेश्वरी पर दर्ज होगा एक और प्रकरण

    कुंडीपुरा थाना क्षेत्र निवासी चार वर्षीय अंबिका विश्वकर्मा की कोल्ड्रिफ कफ सीरप से मौत के मामले में पुलिस ने आशीर्वाद मेडिकल स्टोर के संचालक अशोक मिश्रा और फार्मासिस्ट अनिल मिश्रा को न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

    थाना प्रभारी महेंद्र भगत ने बताया कि आरोपितों ने बिना डाक्टर की पर्ची के कोल्ड्रिफ कफ सीरप बेचा था। उससे बच्ची की किडनी फेल हो गई। जांच में सामने आया कि इस सीरप की सप्लाई भी श्रीसन फार्मास्युटिकल कंपनी की ओर से की गई थी।

    यह भी पढ़ें- जहरीले कफ सीरप प्रसंग के बाद एक्शन में MP सरकार, औषधि जांच के लिए 211 करोड़ का प्रस्ताव; लैब पर कब देंगे ध्यान?

    इस मामले में भी पुलिस अब कंपनी के मालिक रंगनाथन और केमिकल एनालिस्ट के. माहेश्वरी को आरोपित बनाने की तैयारी कर रही है। अब तक इस मामले में नौ आरोपितों की गिरफ्तारी हो चुकी है।