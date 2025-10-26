जहरीले कफ सीरप प्रसंग के बाद एक्शन में MP सरकार, औषधि जांच के लिए 211 करोड़ का प्रस्ताव; लैब पर कब देंगे ध्यान?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विषाक्त कफ सीरप से प्रदेश के तीन जिलों में 24 बच्चों की मौत के बाद देशभर में आलोचना हुई तो अब तंत्र को मजबूत किया जा रहा है। दवाओं की जांच, निगरानी और अन्य संसाधनों के लिए स्वास्थ्य विभाग ने आनन-फानन 211 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया है, वहीं, खाद्य पदार्थों के जांच की पर्याप्त सुविधाएं और निगरानी नहीं होने से खाने-पीने की चीजों में भी विषाक्तता की आशंका है।

यह लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकती हैं। हाल यह है कि भोपाल की एक मात्र फूड लैब में माइक्रोबायोलाजी जांचें तक नहीं हो पा रही हैं। नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर लैबोरेट्री (एनएबीएल) प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण चार माह से सैंपलों की जांच नहीं हो पा रही थी, जो दीपावली के चार दिन पहले शुरू हुई हैं। सरकार महत्वपूर्ण संसाधनों के लिए भी राशि के संबंध खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) पर निर्भर है।

हर विकासखंड में एक खाद्य सुरक्षा अधिकारी जरूरी वर्ष 2011 में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का गठन होने के बाद माना जा रहा था कि खाने-पीने की चीजों की जांच की व्यवस्थाएं बहुत मजबूत हो जाएंगी, पर जैसा दावा था वैसा हुआ नहीं। हर विकासखंड में एक खाद्य सुरक्षा अधिकारी (एफएसओ) होना चाहिए। कुल 313 विकासखंड हैं। एफएसओ और वरिष्ठ एफएसओ मिलाकर 367 पद स्वीकृत हो गए, पर कार्यरत मात्र 152 ही हैं। यानी जरूरत से आधे भी नहीं हैं।