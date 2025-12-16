सिंगरौली में दर्दनाक हादसा : ब्रेक फेल होने से मजदूरों से भरा पिकअप खाई में गिरा, चार की मौत, चार गंभीर
सिंगरौली जिले के गढ़वा थाना क्षेत्र में झरकटा गांव के पास मजदूरों से भरा पिकअप वाहन खाई में गिरने से चार की मौत हो गई और चार घायल हो गए। उत्तर प्रदेश ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले में सोमवार रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। गढ़वा थाना क्षेत्र अंतर्गत झरकटा गांव के पास मजदूरों से भरा एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया। हादसे में चार मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक समेत चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
जानकारी के अनुसार पिकअप वाहन उत्तर प्रदेश से मजदूरी कर लौट रहे श्रमिकों को लेकर आ रहा था। झरकटा पहाड़ पर चढ़ाई के दौरान अचानक वाहन के ब्रेक फेल हो गए, जिससे चालक नियंत्रण खो बैठा और पिकअप खाई में जा गिरा।
यह भी पढ़ें- दमोह न्यायालय में गूंजी किलकारी... पेशी पर पति से मिलने पहुंची महिला ने दिया शिशु को जन्म, जेठानी बोली- इसे वकील बनाएंगे
चितरंगी एसडीओपी राहुल सिंह सैयाम ने बताया कि हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान अमरपाल बैगा (36), लाल कुमार (35) और सूरज लाल बैगा (31), तीनों निवासी बगडेवा गांव, चितरंगी क्षेत्र (सिंगरौली) के रूप में हुई है। वहीं सोनभद्र जिले के जुगैल निवासी शीलू आदिवासी (32) की भी मौत हुई है।
हादसे में संतोष कुमार, अमरेश कुमार, नन्हकू केवट सहित एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चितरंगी में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है।
पुलिस ने मामला दर्ज कर मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।