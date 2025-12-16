सिंगरौली में दर्दनाक हादसा : ब्रेक फेल होने से मजदूरों से भरा पिकअप खाई में गिरा, चार की मौत, चार गंभीर

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले में सोमवार रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। गढ़वा थाना क्षेत्र अंतर्गत झरकटा गांव के पास मजदूरों से भरा एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया। हादसे में चार मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक समेत चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

जानकारी के अनुसार पिकअप वाहन उत्तर प्रदेश से मजदूरी कर लौट रहे श्रमिकों को लेकर आ रहा था। झरकटा पहाड़ पर चढ़ाई के दौरान अचानक वाहन के ब्रेक फेल हो गए, जिससे चालक नियंत्रण खो बैठा और पिकअप खाई में जा गिरा।