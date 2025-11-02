सतना थप्पड़ कांड पर गरमाई सियासत... जीतू पटवारी बोले- सांसद के खिलाफ FIR नहीं की तो 50 हजार लोगों के साथ आऊंगा, CSP बोले– आपका स्वागत

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। प्रदेश के सतना शहर में ‘रन फॉर यूनिटी’ कार्यक्रम के दौरान हुए थप्पड़ कांड के बाद प्रदेश की सियासत गरमाने लगी है। इस मुद्दे को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष आमने-सामने हैं। इस पूरे मामले में नया मोड़ तब आया जब जीतू पटवारी ने कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा के मोबाइल से नगर पुलिस अधीक्षक (सीएसपी) डीपी चौहान को फोन कर कथित तौर पर चेतावनी दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में पटवारी को यह कहते सुना गया कि सांसद गणेश सिंह के खिलाफ बिना जांच के मुकदमा दर्ज करो, नहीं तो दो दिन में मैं 50 हजार लोगों को लेकर सतना पहुंचूंगा और तुम्हारे खिलाफ विधानसभा में कार्रवाई करवाऊंगा। इस पर सीएसपी चौहान ने शांतिपूर्वक पटवारी को जवाब दिया— आपका स्वागत है। अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि पटवारी अपनी चेतावनी को हकीकत में बदल पाते हैं या नहीं?

फरियादी ने लगाया आरोप इस बीच, थप्पड़ कांड से जुड़े मामले में एक नया मोड़ आ गया है। नगर निगम के क्रेन ऑपरेटर गणेश कुशवाहा ने पुलिस को दिए आवेदन में आरोप लगाया कि कुछ अज्ञात लोगों ने उसे जबरन अपने साथ ले जाकर सांसद के पक्ष में बयान दिलवाया। अपने आवेदन में गणेश ने कहा कि गणेश ने कहा कि वह डर और दबाव में था। उससे जो कहलवाया गया, वह सच्चाई नहीं थी।