सतना थप्पड़ कांड पर गरमाई सियासत... जीतू पटवारी बोले- सांसद के खिलाफ FIR नहीं की तो 50 हजार लोगों के साथ आऊंगा, CSP बोले– आपका स्वागत
मप्र कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने सतना के सीएसपी डीपी चौहान को फोन पर चेतावनी दी कि यदि सांसद गणेश सिंह के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया गया, तो वे 50 हजार लोगों के साथ सतना पहुंचेंगे। इस पर सीएसपी चौहान ने शांतिपूर्वक कहा, आपका स्वागत है। यह विवाद उस घटना से जुड़ा है, जिसमें सांसद गणेश सिंह पर एक क्रेन ऑपरेटर को थप्पड़ मारने का आरोप लगा है। इस प्रकरण को लेकर कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है।
डिजिटल डेस्क, जबलपुर। प्रदेश के सतना शहर में ‘रन फॉर यूनिटी’ कार्यक्रम के दौरान हुए थप्पड़ कांड के बाद प्रदेश की सियासत गरमाने लगी है। इस मुद्दे को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष आमने-सामने हैं। इस पूरे मामले में नया मोड़ तब आया जब जीतू पटवारी ने कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा के मोबाइल से नगर पुलिस अधीक्षक (सीएसपी) डीपी चौहान को फोन कर कथित तौर पर चेतावनी दी।
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में पटवारी को यह कहते सुना गया कि सांसद गणेश सिंह के खिलाफ बिना जांच के मुकदमा दर्ज करो, नहीं तो दो दिन में मैं 50 हजार लोगों को लेकर सतना पहुंचूंगा और तुम्हारे खिलाफ विधानसभा में कार्रवाई करवाऊंगा। इस पर सीएसपी चौहान ने शांतिपूर्वक पटवारी को जवाब दिया— आपका स्वागत है। अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि पटवारी अपनी चेतावनी को हकीकत में बदल पाते हैं या नहीं?
फरियादी ने लगाया आरोप
इस बीच, थप्पड़ कांड से जुड़े मामले में एक नया मोड़ आ गया है। नगर निगम के क्रेन ऑपरेटर गणेश कुशवाहा ने पुलिस को दिए आवेदन में आरोप लगाया कि कुछ अज्ञात लोगों ने उसे जबरन अपने साथ ले जाकर सांसद के पक्ष में बयान दिलवाया। अपने आवेदन में गणेश ने कहा कि गणेश ने कहा कि वह डर और दबाव में था। उससे जो कहलवाया गया, वह सच्चाई नहीं थी।
यह भी पढ़ें- MP News: सतना में माल्यार्पण के दौरान क्रेन में फंसे बीजेपी सांसद, नीचे उतरते ही ऑपरेटर को जड़ा थप्पड़
पत्नी ने मांगी सुरक्षा
इस घटनाक्रम के बाद गणेश की पत्नी फूलमती कुशवाहा ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर परिवार की सुरक्षा की मांग की है। फूलमती का कहना है कि उनके परिवार को धमकियां मिल रही हैं, जिससे परिजन भयभीत हैं।
कांग्रेस के बाद भाजपा ने दिया धरना
उधर, कांग्रेस के धरने के बाद देर रात भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोलगवां थाने का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा ने कांग्रेस पर सांसद गणेश सिंह की छवि धूमिल करने का आरोप लगाते हुए पटवारी और विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। पुलिस ने मामले की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।