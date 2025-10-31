Language
    MP News: सतना में माल्यार्पण के दौरान क्रेन में फंसे बीजेपी सांसद, नीचे उतरते ही ऑपरेटर को जड़ा थप्पड़

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 02:49 PM (IST)

    मध्य प्रदेश के सतना में बीजेपी सांसद गणेश सिंह माल्यार्पण के दौरान क्रेन में फंस गए। तकनीकी खराबी के कारण ऊपर फंसे रहने के बाद, नीचे उतरते ही उन्होंने गुस्से में क्रेन ऑपरेटर को थप्पड़ मार दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

    सतना में माल्यार्पण के दौरान क्रेन में फंसे बीजेपी सांसद (स्क्रीनग्रैब)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सतना में सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर शुक्रवार को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर शहर में ‘रन फॉर यूनिटी’ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान सतना शहर में उस वक्त हंगामा मच गया, जब सांसद गणेश सिंह ने एक मशीन ऑपरेटर को सार्वजनिक रूप से ‘तमाचा’ जड़ दिया। यह घटना सेमरिया चौक स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास हुई, जहां सांसद माल्यार्पण करने पहुंचे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी के अनुसार, ‘रन फॉर यूनिटी’ के बाद दोपहर में बीजेपी सांसद गणेश सिंह को हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से ऊपर उठाकर प्रतिमा पर माल्यार्पण कराया जा रहा था। लेकिन माल्यार्पण के बाद नीचे आते समय मशीन अचानक बीच में रुक गई। करीब आधा मिनट तक सांसद हवा में ही झूलते रहे। मशीन हिलने से असंतुलन की स्थिति बन गई, जिससे सांसद नाराज हो गए। नीचे उतरने के बाद उन्होंने ऑपरेटर को पास बुलाया और सबके सामने एक ‘तमाचा’ मार दी।

    मौके पर अफरा-तफरी, वीडियो हुआ वायरल

    इस दौरान मौके पर भाजपा कार्यकर्ता, नगर निगम अधिकारी और प्रशासनिक अमला मौजूद था। घटना के बाद कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। उपस्थित लोगों में से कई ने मोबाइल से वीडियो बना लिया, जो अब इनटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

    कार्यक्रम की चमक पर पड़ा विवाद का साया

    ‘रन फॉर यूनिटी’ का यह कार्यक्रम सरदार पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता के संदेश के लिए आयोजित किया गया था, लेकिन सेमरिया चौक की यह घटना चर्चा का केंद्र बन गई। लोगों का कहना है कि नेताओं को ऐसे सार्वजनिक आयोजनों में संयम और मर्यादा का पालन करना चाहिए, ताकि राष्ट्रीय पर्व की भावना पर आंच न आए।

