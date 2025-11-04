सांसद थप्पड़ कांड : पीड़ित को लेकर IG से मिले विधायक के भाई, एफआइआर दर्ज न होने पर उठाए सवाल

डिजिटल डेस्क, जबलपुर : प्रदेश के सतना में हुए सांसद थप्पड़ कांड को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। घटना के चार दिन बीत जाने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं होने पर विपक्ष ने पुलिस पर मनमानी और पक्षपात के आरोप लगाए हैं। सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा के छोटे भाई पंकज कुशवाहा मंगलवार को पीड़ित जेसीबी चालक गणेश कुशवाहा को साथ लेकर रीवा के आईजी कार्यालय पहुंचे और एफआईआर दर्ज कराने की मांग की।

पंकज कुशवाहा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अगर पुलिस को कुछ नहीं करना है तो पुलिस-प्रशासन हमारे सामने न आए। हमसे जिस तरह भी बनेगा, हम खुद न्याय कर लेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस सिर्फ 'जांच-जांच' का खेल खेल रही है, जबकि घटना स्पष्ट रूप से कैमरे में दर्ज है। इस दौरान उन्होंने आईजी को शिकायत पत्र सौंपते हुए मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की।