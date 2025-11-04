सांसद थप्पड़ कांड : पीड़ित को लेकर IG से मिले विधायक के भाई, एफआइआर दर्ज न होने पर उठाए सवाल
सतना में सांसद द्वारा थप्पड़ मारने की घटना के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं होने पर विपक्ष ने पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाया है। विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा के भाई पंकज कुशवाहा पीड़ित जेसीबी चालक गणेश कुशवाहा को लेकर रीवा आईजी कार्यालय पहुंचे और एफआईआर दर्ज करने की मांग की। विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं।
डिजिटल डेस्क, जबलपुर : प्रदेश के सतना में हुए सांसद थप्पड़ कांड को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। घटना के चार दिन बीत जाने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं होने पर विपक्ष ने पुलिस पर मनमानी और पक्षपात के आरोप लगाए हैं। सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा के छोटे भाई पंकज कुशवाहा मंगलवार को पीड़ित जेसीबी चालक गणेश कुशवाहा को साथ लेकर रीवा के आईजी कार्यालय पहुंचे और एफआईआर दर्ज कराने की मांग की।
पंकज कुशवाहा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अगर पुलिस को कुछ नहीं करना है तो पुलिस-प्रशासन हमारे सामने न आए। हमसे जिस तरह भी बनेगा, हम खुद न्याय कर लेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस सिर्फ 'जांच-जांच' का खेल खेल रही है, जबकि घटना स्पष्ट रूप से कैमरे में दर्ज है। इस दौरान उन्होंने आईजी को शिकायत पत्र सौंपते हुए मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की।
विपक्ष को मिला मुद्दा
बता दें कि चार दिन पहले चर्चा में आया सांसद थप्पड़ कांड विपक्ष के लिए मुद्दा बन गया है। दरअसल, सांसद गणेश सिंह ने 'रन फॉर यूनिटी' कार्यक्रम के दौरान जेसीबी पर चढ़कर माल्यार्पण करते समय झटका लगने से नाराज होकर चालक गणेश कुशवाहा को थप्पड़ मार दिया था। यह घटना वीडियो में कैद हो गई और सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी।
अब एफआईआर न दर्ज होने से विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि यह घटना आने वाले समय में सतना की सियासत को और तपा सकती है।
