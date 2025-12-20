MP के अस्पताल चूहों के हवाले! इंदौर–जबलपुर के बाद अब सतना जिला अस्पताल में भी लापरवाही, शिशु वार्ड में घूमते दिखे चूहे
डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मध्यप्रदेश के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। इंदौर और जबलपुर के बाद अब सतना जिला अस्पताल से भी चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां नवजात शिशुओं के इलाज के लिए संचालित सिक न्यू बॉर्न केयर यूनिट (SNCU) में चूहे खुलेआम घूमते नजर आए हैं। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
शिशु वार्ड में चूहों की धमाचौकड़ी, वीडियो वायरल
वायरल वीडियो में एक चूहा केबिन के अंदर इधर-उधर दौड़ता और मुंह में पीले रंग की वस्तु दबाकर उछलता दिखाई दे रहा है। वह नवजात शिशुओं के इलाज में उपयोग होने वाले उपकरणों तक भी पहुंच रहा है। यह वही वार्ड है, जहां गंभीर संक्रमण से बचाने के लिए नवजात बच्चों को भर्ती किया जाता है।
दीवारों में सीलन से संक्रमण का खतरा
स्थिति और भी गंभीर इसलिए है क्योंकि वार्ड की दीवारों में सीलन साफ नजर आ रही है, जो छत तक फैलती दिख रही है। इससे संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। वहीं बिजली के स्विच बोर्ड खुले पड़े हैं, जिससे शॉर्ट सर्किट की आशंका बनी हुई है। ये सभी खामियां वायरल वीडियो में साफ देखी जा सकती हैं।
परिजनों में दहशत, प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप
नवजात बच्चों के परिजनों का कहना है कि यह समस्या नई नहीं है। कई दिनों से वार्ड में चूहों के साथ-साथ चींटियों का भी आतंक है। नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टरों से कई बार शिकायत की गई, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला। परिजनों का आरोप है कि चिकित्सकों ने प्रबंधन को स्थिति से अवगत कराया, इसके बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। मजबूरी में परिजनों को वीडियो बनाकर मामला सार्वजनिक करना पड़ा।
इंदौर-जबलपुर की घटनाओं से नहीं लिया सबक
गौरतलब है कि इससे पहले इंदौर के एमवाय अस्पताल में नवजात बच्चों को चूहों द्वारा कुतरने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिनमें बच्चों की मौत भी हुई थी। इसी तरह जबलपुर अस्पताल के हड्डी वार्ड में चूहों के खुलेआम घूमने का वीडियो सामने आया था। अब सतना जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के सबसे संवेदनशील वार्ड से ऐसी तस्वीरें सामने आना बेहद चिंताजनक है।
स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के नाम पर हर साल करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद सरकारी अस्पतालों में स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार न होना, सिस्टम पर बड़ा प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। अब देखना होगा कि वायरल वीडियो के बाद प्रशासन कब तक जागता है और क्या किसी बड़ी अनहोनी से पहले ठोस कदम उठाए जाते हैं या नहीं।
