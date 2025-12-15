जबलपुर जिला अस्पताल चूहों की भरमार, मरीज के बेड पर मचा रहे धमाचौकड़ी, वीडियो वायरल

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। जबलपुर जिला अस्पताल एल्गिन में अव्यवस्थाओं की एक और तस्वीर सामने आई है। अस्पताल के हड्डी वार्ड में चूहों की भरमार का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। इससे पहले नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में चूहों की मौजूदगी को लेकर गंभीर मामला सामने आ चुका है, अब जिला अस्पताल में भी हालात चिंताजनक नजर आ रहे हैं।

बेखौफ घूम रहे चूहे सोमवार को सामने आए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि चूहे मरीज के बेड के आसपास और टिफिन के पास भी बेखौफ घूम रहे हैं। यह वीडियो हड्डी वार्ड में भर्ती एक मरीज के परिजनों द्वारा बनाया गया है। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसी अव्यवस्थाएं मरीजों की जान के लिए खतरा बन सकती हैं।

शिकायतों पर सुनवाई नहीं परिजनों का कहना है कि चूहों की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। इस संबंध में नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टरों से कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। मजबूर होकर उन्हें वीडियो बनाकर सार्वजनिक करना पड़ा।

हालांकि राहत की बात यह है कि जिला अस्पताल के हड्डी वार्ड में अब तक किसी मरीज को चूहों से शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन कुछ माह पहले मेडिकल कॉलेज में चूहों द्वारा दो मरीजों के पैर कुतरने की घटना ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे।

मेडिकल कॉलेज में पहले भी सामने आ चुका है मामला करीब तीन महीने पहले नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के मानसिक रोग विभाग में भर्ती दो मरीजों के पैर चूहों ने कुतर दिए थे। उस समय विभाग के भवन में रिनोवेशन का कार्य चल रहा था और अस्थि रोग विभाग के भवन में मरीजों को रखा गया था, जहां यह घटना हुई थी।

अब कह रहे, कार्रवाई करेंगे जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर नवीन कोठारी ने इस संबंध में कहा कि यह गंभीर मामला है। निश्चित रूप से जांच होगी, जब मरीज के स्वजनों जनों ने स्टाफ को चूहे होने की जानकारी दी तो उन्हें नजरअंदाज क्यों किया गया।