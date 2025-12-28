सतना में HIV कांड पर अशोभनीय द्वंद्व, पीड़ितों से नहीं मिलवाया तो अधिकारियों पर भड़के NHRC सदस्य प्रियंक कानूनगो

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। सतना में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को HIV संक्रमित रक्त चढ़ाने के मामले ने रविवार को हाई वोल्टेज ड्रामा का रूप ले लिया। मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो और जिला प्रशासनिक अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद मामला सोशल मीडिया तक जा पहुंचा। प्रियंक कानूनगो ने ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट कर जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए मामले को दबाने का दावा किया।

दरअसल, प्रियंक कानूनगो सिटी एसडीएम और प्रभारी सीएमएचओ से उस वक्त नाराज हो गए, जब HIV कांड के पीड़ित बच्चे अपने परिजनों के साथ सुबह सात बजे सर्किट हाउस में मौजूद नहीं मिले। इस पर उन्होंने अधिकारियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पीड़ितों को स्वयं वहां क्यों नहीं लाया गया।

हालांकि, प्रभारी सीएमएचओ डॉ. मनोज शुक्ला ने स्पष्ट किया कि पीड़ितों के परिजन ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और उन्होंने सुबह सात बजे आने में असमर्थता जताते हुए दस बजे के बाद मिलने की सहमति दी थी। इसके बावजूद मानवाधिकार आयोग के सदस्य किसी भी स्पष्टीकरण को स्वीकार करने के मूड में नहीं दिखे।

रात में आया था संदेश, सुबह बना विवाद जिला प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, प्रियंक कानूनगो ने कटनी प्रवास के दौरान रात करीब नौ बजे सिटी एसडीएम को संदेश भेजकर सुबह सात बजे सर्किट हाउस में पीड़ितों से मिलने की इच्छा जताई थी। जब सुबह पीड़ित वहां नहीं पहुंचे, तो विवाद खड़ा हो गया। अधिकारियों का कहना है कि परिजनों ने घर जाकर मिलने का विकल्प भी दिया था।