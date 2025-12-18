रीवा में रिश्वतखोर पटवारी गिरफ्तार, नामांतरण के ऐवज में मांगे थे 10 हजार रुपये, दूसरी किस्त लेते समय लोकायुक्त ने दबोचा

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। प्रदेश के रीवा जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस ने एक बार फिर कड़ा प्रहार किया है। मनगवां क्षेत्र के हल्का देवरा फरेदा में पदस्थ पटवारी अक्षय लाल को लोकायुक्त की टीम ने 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई से पूरे राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया है।

नामांतरण के बदले मांगी थी रिश्वत प्राप्त जानकारी के अनुसार, फरियादी विपिन सोंधिया ने लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने हाल ही में कृषि भूमि खरीदी थी, जिसका नामांतरण सरकारी रिकॉर्ड में कराया जाना था। आरोप है कि पटवारी अक्षय लाल ने इस प्रक्रिया के बदले 10,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी।

जाल बिछाकर पकड़ा गया आरोपी शिकायत के सत्यापन में रिश्वत की मांग सही पाई गई। योजना के तहत पटवारी ने एक दिन पहले ही पहली किस्त के रूप में 5,000 रुपये ले लिए थे। इसके बाद लोकायुक्त टीम ने जाल बिछाया। जैसे ही आरोपी पटवारी मनगवां स्थित आयुष केंद्र में बैठकर दूसरी किस्त के 5,000 रुपये ले रहा था, टीम ने मौके पर ही उसे धर दबोचा। रिश्वत की राशि भी तत्काल बरामद कर ली गई।