रीवा के नाइट क्लब में फायरिंग से हड़कंप, कर्मचारी को लगी दो गोलियां, CCTV में कैद वारदात

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। रीवा शहर के बीचों-बीच स्थित एक नाइट क्लब में देर रात हुई फायरिंग से इलाके में सनसनी फैल गई। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पडरा मोहल्ला स्थित 'नाइट क्लब बीयर बार' में हुई इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें आरोपी बेखौफ होकर गोलियां चलाता नजर आ रहा है।

जानकारी के अनुसार घटना शनिवार रात करीब 12 बजे की है। आरोप है कि बिल्डिंग मालिक एलवी सिंह ने नशे की हालत में बार के एक कर्मचारी जमुना सिंह बघेल पर फायरिंग कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों और सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक, आरोपी ने कर्मचारी पर एक के बाद एक तीन राउंड फायर किए। इनमें से दो गोलियां जमुना सिंह के पेट में जा धंसीं और शरीर को चीरते हुए बाहर निकल गईं। घायल कर्मचारी को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है।

CCTV में कैद हुई पूरी वारदात घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। फुटेज में आरोपी खुलेआम फायरिंग करता दिखाई दे रहा है। सूचना मिलते ही सीएसपी राजीव पाठक, सिविल लाइन थाना प्रभारी पुष्पेंद्र मिश्रा और गुढ़ थाना प्रभारी शैल यादव की संयुक्त टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शहर के विभिन्न इलाकों में दबिश दी।