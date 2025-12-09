रीवा में शर्मनाक कांड : दहेज लोभी पति ने पत्नी का निजी वीडियो किया वायरल, थाने पहुंची पीड़िता
रीवा में दहेज की मांग पूरी न होने पर पति ने पत्नी के निजी पलों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पीड़िता ने महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई है। ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मध्य प्रदेश के रीवा में दहेज प्रताड़ना का चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक पति ने दहेज की मांग पूरी न होने पर बेडरूम में पत्नी के साथ निजी पलों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस हैवानियत से दहली पत्नी मंगलवार को महिला थाना पहुंची और पति के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए।
सात माह पहले हुई थी शादी
पीड़िता के मुताबिक उसकी शादी 10 मई 2025 को हुई थी। शादी से पहले पति ने उसके परिवार से 3 लाख रुपये दहेज की मांग रखी थी। मजबूरी में परिवार ने 2 लाख रुपये दे दिए, लेकिन पति की मांग यहीं नहीं रुकी। शादी के बाद वह लगातार बचे हुए पैसों के लिए दबाव बनाता रहा।
पत्नी के विश्वास से छल
पत्नी ने बताया कि पति ने विश्वास जीतकर बेडरूम के निजी पलों का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया और फिर उसी वीडियो को हथियार बनाकर उसे ब्लैकमेल करने लगा। जब दहेज की डिमांड पूरी नहीं हुई तो पति ने वह आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करते हुए वायरल कर दिया।
मामला यहीं नहीं रुका। पत्नी का आरोप है कि अब आरोपी पति उसे और उसके भाई को जान से मारने की धमकिया भी दे रहा है।
महिला थाना प्रभारी कल्याणी पाल ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। मामला समान थाना क्षेत्र का है।
