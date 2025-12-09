रीवा में शर्मनाक कांड : दहेज लोभी पति ने पत्नी का निजी वीडियो किया वायरल, थाने पहुंची पीड़िता

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मध्य प्रदेश के रीवा में दहेज प्रताड़ना का चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक पति ने दहेज की मांग पूरी न होने पर बेडरूम में पत्नी के साथ निजी पलों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस हैवानियत से दहली पत्नी मंगलवार को महिला थाना पहुंची और पति के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सात माह पहले हुई थी शादी पीड़िता के मुताबिक उसकी शादी 10 मई 2025 को हुई थी। शादी से पहले पति ने उसके परिवार से 3 लाख रुपये दहेज की मांग रखी थी। मजबूरी में परिवार ने 2 लाख रुपये दे दिए, लेकिन पति की मांग यहीं नहीं रुकी। शादी के बाद वह लगातार बचे हुए पैसों के लिए दबाव बनाता रहा।