    सीहोर में कुबेरेश्वर धाम के पास होटल की खिड़की से कपल का वीडियो बनाकर वायरल, शर्मनाक कृत्य से मचा हड़कंप

    By Akash MathurEdited By: Ravindra Soni
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 01:00 PM (IST)

    सीहोर के कुबेरेश्वर धाम के पास होटल डमरू वाला में एक कपल का आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया है। आरोप है कि सामने वाले होटल के कर्मचारियों ...और पढ़ें

    मोबाइल पर रिकॉर्ड किया अश्लील वीडियो (प्रतीकात्मक चित्र)

    डिजिटल डेस्क, भोपाल| सीहोर जिले में स्थित कुबेरेश्वर धाम के पास एक बार फिर ऐसा शर्मनाक मामला सामने आया है, जिसने धार्मिक आस्था और पवित्र वातावरण पर सवाल खड़े कर दिए हैं। धाम के समीप स्थित होटल डमरू वाला के कमरे नंबर 201 में ठहरे एक कपल का आपत्तिजनक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

    आरोप है कि सामने वाले होटल के कर्मचारियों ने खिड़की से चोरी-छिपे मोबाइल पर रिकॉर्ड किया और बाद में उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस घटना से क्षेत्र के श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में भारी रोष व्याप्त है।

    पुलिस ने पकड़ा… फिर छोड़ दिया

    सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और वीडियो बनाने के संदेह में कुछ युवकों को हिरासत में लिया। लेकिन चंद घंटे बाद ही सभी आरोपितों को रिहा कर दिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई ने पूरे प्रकरण पर सवाल खड़े कर दिए हैं और लोग जांच की पारदर्शिता पर उंगलियां उठा रहे हैं।

    होटल प्रबंधन ने की शिकायत, बताया साजिश

    होटल डमरू वाला के मैनेजर ने पुलिस को लिखित शिकायत सौंपकर इसे बदनाम करने की साजिश बताया है। उनका कहना है कि सामने वाले होटल के युवकों ने जानबूझकर वीडियो बनाकर वायरल किया, ताकि हमारे होटल की छवि खराब की जा सके।

    पहले भी विवादों में रहा है कुबेरेश्वर धाम

    यह कोई पहला मौका नहीं है, जब कुबेरेश्वर धाम विवादों की वजह से चर्चा में आया हो। इससे पूर्व भी रुद्राक्ष वितरण के दौरान भगदड़, अव्यवस्था और अपराध जैसी गंभीर घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिनसे धाम की प्रतिष्ठा प्रभावित हुई है। ताजा मामला एक बार फिर धाम क्षेत्र की सुरक्षा और व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े करता है।