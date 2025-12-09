सीहोर में कुबेरेश्वर धाम के पास होटल की खिड़की से कपल का वीडियो बनाकर वायरल, शर्मनाक कृत्य से मचा हड़कंप

डिजिटल डेस्क, भोपाल| सीहोर जिले में स्थित कुबेरेश्वर धाम के पास एक बार फिर ऐसा शर्मनाक मामला सामने आया है, जिसने धार्मिक आस्था और पवित्र वातावरण पर सवाल खड़े कर दिए हैं। धाम के समीप स्थित होटल डमरू वाला के कमरे नंबर 201 में ठहरे एक कपल का आपत्तिजनक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

आरोप है कि सामने वाले होटल के कर्मचारियों ने खिड़की से चोरी-छिपे मोबाइल पर रिकॉर्ड किया और बाद में उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस घटना से क्षेत्र के श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में भारी रोष व्याप्त है।

पुलिस ने पकड़ा… फिर छोड़ दिया सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और वीडियो बनाने के संदेह में कुछ युवकों को हिरासत में लिया। लेकिन चंद घंटे बाद ही सभी आरोपितों को रिहा कर दिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई ने पूरे प्रकरण पर सवाल खड़े कर दिए हैं और लोग जांच की पारदर्शिता पर उंगलियां उठा रहे हैं।