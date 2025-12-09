Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    खंडवा के सिहाड़ा गांव को बताया था वक्फ बोर्ड की संपत्ति, स्टेट ट्रिब्यूनल ने खारिज किया दावा, अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 12:33 PM (IST)

    मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के सिहाड़ा गांव को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताने वाले दावे को स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल भोपाल ने खारिज कर दिया। बोर्ड समय पर आवश्य ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    सिंहाड़ा गांव में पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण रोधी कार्रवाई की गई।

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। खंडवा के ग्राम सिहाड़ा में पूरे गांव को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताने वाली दरगाह कमेटी और वक्फ बोर्ड के दावे को मप्र स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल भोपाल ने खारिज कर दिया है। ट्रिब्यूनल ने वक्फ बोर्ड द्वारा निर्धारित समय अवधि में अपने दावे के पक्ष में आवश्यक दस्तावेज पेश नहीं करने से दावे को खारिज कर दिया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ट्रिब्यूनल के आदेश पर कार्रवाई

    समिति के दावे के खिलाफ ग्राम पंचायत ने ट्रिब्यूनल में अपील की थी, जिसमें बोर्ड के इस दावे को गलत बताते हुए उल्टे सरकारी जमीन पर दरगाह कमेटी द्वारा कब्जा करने की बात कही गई थी। ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद ग्राम पंचायत द्वारा मंगलवार को शासकीय भूमि से कब्जा हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया। राजस्व व पुलिस के आला अधिकारी और पुलिस फोर्स की मौजूदगी में दरगाह क्षेत्र से तार फेंसिंग सहित गांव के अन्य अतिक्रमण को हटाया गया।

    khandwa D encroachment removing 2654

    ग्रामीणों में खुशी की लहर

    बोर्ड का दावा खारिज होने से ग्रामीणों में खुशी की लहर है। इस मामले को दैनिक जागरण के सहयोगी प्रकाशन नईदुनिया द्वारा प्रमुखता से उठाने पर सरपंच प्रतिनिधि सहित ग्रामीणों ने धन्यवाद ज्ञापित किया है। करीब एक माह पूर्व न्यायालय मप्र स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल भोपाल द्वारा वक्फ बोर्ड की ओर से खसरा क्रमांक 781 रकबा 14.500 हेक्टयर को अपनी संपत्ति बताने का नोटिस जारी किया था।

    khandwa D encroachment removing 2655

    इस रकबे पर पूरा गांव बसा होने से नोटिस को लेकर सिहाड़ा के ग्रामीणों में हड़कंप मच गया था। ग्राम पंचायत को 10 नवंबर को वक्फ बोर्ड भोपाल ने पेशी पर उपस्थित होने का कहा गया था। सिहाड़ा गांव में करीब 10 हजार हिन्दू- मुस्लिम परिवार निवासरत है।

    सरपंच प्रतिनिधि हेमन्त चौहान ने वक्फ बोर्ड के नोटिस को अपने अधिवक्ता के माध्यम से ट्रिब्यूनल में चुनोती दी थी। इसमें खसरा क्रमांक 781 रकबा 14.500 हेक्टयर को सरकारी व आबादी की संपत्ति बताया था।

    khandwa D encroachment removing 2656

    ग्राम पंचायत ने दिया था नोटिस

    विदित हो कि सिहाड़ा में ग्राम पंचायत द्वारा शासकीय जमीन पर दुकान निर्माण के लिए दरगाह कमेटी को उस स्थान से तार फेंसिंग हटाने का नोटिस दिया था। इस पर दरगाह कमेटी ने इस जमीन सहित पूरे सिहाड़ा गांव की 14.500 हेक्टयर जमीन जिस पर गांव बसा है उसे अपनी जमीन बता दिया था।