मां और दादा को आपत्तिजनक हालत में देख भड़का पोता, पीट-पीटकर कर दी हत्या... रीवा हत्याकांड में सनसनीखेज खुलासा
डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के बिछिया थाना क्षेत्र में 80 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या के मामले का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है। जांच में सामने आया है कि हत्या की जड़ में पारिवारिक रिश्तों को शर्मसार करने वाले हालात थे। पुलिस के मुताबिक, ससुर और बहू के बीच अवैध संबंधों को देखकर पोते ने आपा खो दिया और आवेश में अपने ही दादा की जान ले ली।
अवैध संबंध बने हत्या की वजह
पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसके चचेरे दादा और उसकी मां के बीच काफी समय से अनैतिक संबंध थे। इस बात की पुष्टि आरोपी के पिता ने भी की है। बताया गया कि पीड़ित बुजुर्ग का अपने भतीजे के घर आना-जाना पहले से ही विवाद का कारण था। आरोपी के पिता ने कई बार इसका विरोध किया, लेकिन शराब की लत का फायदा उठाकर बुजुर्ग घर आता रहा।
आपत्तिजनक स्थिति में देख भड़का युवक
घटना वाले दिन शनिवार को बुजुर्ग और महिला ने साथ बैठकर शराब पी थी। इसी दौरान जब आरोपी युवक घर पहुंचा, तो उसने अपनी मां और दादा को कमरे में आपत्तिजनक हालत में देखा। यह दृश्य देखकर वह बेकाबू हो गया और दोनों के साथ मारपीट करने लगा। मारपीट के दौरान बुजुर्ग को गंभीर चोटें आईं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
24 घंटे में आरोपी गिरफ्तार
घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था। पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान के निर्देश पर कोतवाली सीएसपी राजीव पाठक और बिछिया थाना प्रभारी मनीषा उपाध्याय के नेतृत्व में विशेष टीम बनाई गई। घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने अपना अपराध कबूल कर लिया।
पुलिस के अनुसार, पूछताछ में महिला ने भी अपनी गलती स्वीकार करते हुए पछतावा जताया, लेकिन कानूनन हत्या का जिम्मेदार आरोपी युवक को ही माना गया है।
न्यायालय में पेशी, जेल भेजा गया आरोपी
रिश्तों की मर्यादा को तार-तार कर देने वाले इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
