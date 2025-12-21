मां और दादा को आपत्तिजनक हालत में देख भड़का पोता, पीट-पीटकर कर दी हत्या... रीवा हत्याकांड में सनसनीखेज खुलासा

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के बिछिया थाना क्षेत्र में 80 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या के मामले का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है। जांच में सामने आया है कि हत्या की जड़ में पारिवारिक रिश्तों को शर्मसार करने वाले हालात थे। पुलिस के मुताबिक, ससुर और बहू के बीच अवैध संबंधों को देखकर पोते ने आपा खो दिया और आवेश में अपने ही दादा की जान ले ली।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अवैध संबंध बने हत्या की वजह पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसके चचेरे दादा और उसकी मां के बीच काफी समय से अनैतिक संबंध थे। इस बात की पुष्टि आरोपी के पिता ने भी की है। बताया गया कि पीड़ित बुजुर्ग का अपने भतीजे के घर आना-जाना पहले से ही विवाद का कारण था। आरोपी के पिता ने कई बार इसका विरोध किया, लेकिन शराब की लत का फायदा उठाकर बुजुर्ग घर आता रहा।

आपत्तिजनक स्थिति में देख भड़का युवक घटना वाले दिन शनिवार को बुजुर्ग और महिला ने साथ बैठकर शराब पी थी। इसी दौरान जब आरोपी युवक घर पहुंचा, तो उसने अपनी मां और दादा को कमरे में आपत्तिजनक हालत में देखा। यह दृश्य देखकर वह बेकाबू हो गया और दोनों के साथ मारपीट करने लगा। मारपीट के दौरान बुजुर्ग को गंभीर चोटें आईं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।