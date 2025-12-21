Language
    ग्वालियर: घर के बाहर धूप सेंक रहे बुजुर्ग पर पलटा गिट्टी से भरा ट्रक, मौके पर हुई मौत

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 12:10 PM (IST)

    ग्वालियर में घर के बाहर धूप सेंक रहे क बुजुर्ग व्यक्ति की गिट्टी से भरे ट्रक के पलटने से मौके पर ही मौत हो गई।  यह पूरी घटना CCTV में कैद हो गई। घटना ...और पढ़ें

    Hero Image

    घर के बाहर धूप सेंक रहे बुजुर्ग पर पलटा गिट्टी से भरा ट्रक (स्क्रीनग्रैब)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। जहां घर के बाहर धुप सेंक रहे बुजुर्ग पर गिट्टी से भरा ट्रक पलट गया।इस हादसे में बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, ट्रक चालक दुर्घटना के बाद फरार हो गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।

    दरअसल, ग्वालियर में घर के बाहर बैठकर धूप सेंक रहे बुजुर्ग के सामने की ट्रक का पहिया जमीन में धंस गया और उसका बैलेंस बिगड़ गया। जब तक बुजुर्ग कुछ समझ पाता तब तक गिट्टी से भरा ट्रक भरभराकर उसके ऊपर ही गिर गया। इस हादसे में बुजुर्ग की मौत हो गई।

    कहां की है घटना?

    यह पूरी घटना बहोड़ापुर थाना क्षेत्र की अरनव कॉलोनी की है। सूचना मिलते ही बहोड़ापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और डंपर के नीचे दबे बुजुर्ग के शव को बाहर निकाला। मृतक बुजुर्ग की पहचान 90 वर्षीय गिर्राज शर्मा के रूप में हुई है। जो अपने पोता सतीश शर्मा के साथ रहते थे।

    क्या बोली पुलिस?

    अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयराज कुबेर ने बताया कि यह दुर्घटना अस्थिर भूभाग के कारण हुई। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले इलाके में पानी की पाइपलाइन बिछाई गई थी, जिससे मिट्टी गीली हो गई थी। इसी वजह से गिट्टी से भरे ट्रक का संतुलन बिगड़ गया और वह पलट गया। जिससे बुजुर्ग व्यक्ति ट्रक के नीचे दबकर मर गया।

    शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और ट्रक को जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि चालक का पता लगाने और जिम्मेदारी तय करने के लिए आगे की कार्रवाई की जा रही है।