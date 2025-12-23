रीवा राजनिवास गैंगरेप कांड में महंत सीताराम समेत 5 दोषियों को अंतिम सांस तक कारावास, स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। रीवा के बहुचर्चित राजनिवास गैंगरेप कांड में अदालत ने कड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए समाज को स्पष्ट संदेश दिया है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) पद्मा जाटव की अदालत ने मुख्य आरोपी महंत सीताराम उर्फ विनोद पांडे सहित पांच दोषियों को उनके शेष प्राकृतिक जीवन यानी अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सभी दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

तीन साल पहले हुई थी वारदात यह सनसनीखेज घटना 28 मार्च 2022 की है, जब रीवा के सर्किट हाउस (राजनिवास) के कमरा नंबर 4 में एक नाबालिग किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। अभियोजन के अनुसार आरोपी विनोद पांडे ने पीड़िता को किसी काम का झांसा देकर सर्किट हाउस बुलाया, जहां उसे नशीली शराब पिलाई गई और फिर महंत सीताराम सहित अन्य आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता किसी तरह चलती कार से कूदकर अपनी जान बचाने में सफल रही और बाद में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

पांच दोषी करार, चार को किया बरी अदालत ने कुल 9 आरोपियों में से महंत सीताराम, विनोद पांडे, धीरेंद्र मिश्रा, अंशुल मिश्रा और मोनू पयासी को दोषी ठहराया। वहीं, साक्ष्यों के अभाव में संजय त्रिपाठी, रविशंकर शुक्ला, जानवी दुबे और तौसीद अंसारी को बरी कर दिया गया।