रीवा में प्राचीन दरगाह को ढहाया, कब्रिस्तान के शिलालेख भी उखाड़े, मुस्लिम समाज में आक्रोश

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। रीवा जिले में सामाजिक सौहार्द को प्रभावित करने की एक गंभीर घटना सामने आई है। शहर से सटे चोरहटा थाना क्षेत्र के अमवा गांव में स्थित एक प्राचीन दरगाह को क्षतिग्रस्त करने और उससे जुड़े कब्रिस्तान में कब्रों पर लगे शिलालेख उखाड़े जाने का आरोप लगा है। घटना के बाद मुस्लिम समाज में आक्रोश है।

स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, अमवा गांव में एक पुरानी दरगाह और उससे सटा हुआ मुस्लिम कब्रिस्तान है। रोज की तरह जब लोग सुबह कब्रिस्तान की ओर पहुंचे तो दरगाह पूरी तरह से ढही हुई मिली और कई कब्रों के शिलालेख उखड़े पड़े थे। सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए और पुलिस को जानकारी दी गई।