    रीवा में प्राचीन दरगाह को ढहाया, कब्रिस्तान के शिलालेख भी उखाड़े, मुस्लिम समाज में आक्रोश

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 08:44 PM (IST)

    परिसर में पड़ा दरगाह और शिलालेख का मलबा।

    डिजिटल डेस्क, जबलपुर। रीवा जिले में सामाजिक सौहार्द को प्रभावित करने की एक गंभीर घटना सामने आई है। शहर से सटे चोरहटा थाना क्षेत्र के अमवा गांव में स्थित एक प्राचीन दरगाह को क्षतिग्रस्त करने और उससे जुड़े कब्रिस्तान में कब्रों पर लगे शिलालेख उखाड़े जाने का आरोप लगा है। घटना के बाद मुस्लिम समाज में आक्रोश है।

    स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, अमवा गांव में एक पुरानी दरगाह और उससे सटा हुआ मुस्लिम कब्रिस्तान है। रोज की तरह जब लोग सुबह कब्रिस्तान की ओर पहुंचे तो दरगाह पूरी तरह से ढही हुई मिली और कई कब्रों के शिलालेख उखड़े पड़े थे। सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए और पुलिस को जानकारी दी गई।

    जेसीबी से ढहाने का आरोप

    ग्रामीणों और समाज के लोगों का आरोप है कि दरगाह को जेसीबी मशीन की मदद से गिराया गया। आशंका जताई जा रही है कि यह कृत्य असामाजिक तत्वों या भू-माफियाओं द्वारा किया गया हो सकता है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।

    स्थानीय लोगों ने बताया कि यह दरगाह केवल मुस्लिम समाज ही नहीं, बल्कि हिंदू समाज के लोगों के लिए भी आस्था का केंद्र रही है, जहां सभी समुदायों के लोग श्रद्धा के साथ आते थे।

    पुलिस द्वारा फिलहाल मामले की जांच जारी है। स्थानीय ग्रामीणों और समाज के प्रतिनिधियों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और जांच में सहयोग करने की अपील की है।