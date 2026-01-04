रीवा में 82 साल की बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म, पड़ोसी ने बेहोश कर की दरिंदगी, लोकल पुलिस ने नहीं सुनी फरियाद
रीवा जिले के सिरमौर थाना क्षेत्र में 82 वर्षीय आदिवासी बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पड़ोसी सुग्गा साकेत पर घर में घुसकर वारदात ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, जबलपुर। रीवा जिले में सिरमौर थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। इलाके के एक गांव में रहने वाली 82 साल की आदिवासी बुजुर्ग महिला के साथ एक युवक ने घर में घुसकर दुष्कर्म कर दिया। आरोपी युवक उसके पड़ोस में रहता है। घटना गत 10 दिसंबर की बताई गई है, लेकिन पीड़िता जब स्थानीय पुलिस के पास शिकायत लेकर पहुंची तो उसे वहां से टरका दिया गया।
आखिरकार पीड़िता रविवार को महिला थाने पहुंची और आपबीती सुनाई, तब जाकर दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज किया गया। आरोपी का नाम सुग्गा साकेत बताया गया है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।
जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग महिला घर पर अकेली रहती है, जबकि उसके परिवार के लोग मजदूरी करते हैं। पीड़िता ने बताया कि रात के अंधेरे में पड़ोसी सुग्गा साकेत घर में घुस आया। उसने पहले वृद्धा का गला दबाया। गला दबाने से जब वह बेहोश हो गई, तो आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और मौके से फरार हो गया।
घटना के बाद बुजुर्ग ने परिजनों को आपबीती बताई। परिजन उसे लेकर सिरमौर थाने पहुंचे, लेकिन वहां पुलिस ने न तो एफआईआर दर्ज की और न ही मेडिकल कराया। बुजुर्ग महिला न्याय के लिए भटकती रही। रविवार को जब वह परिजनों के साथ रीवा महिला थाने पहुंची, तब मामला वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में आया।
महिला थाना प्रभारी ने बताया कि घटना 10 दिसंबर की है। पीड़िता की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और उसका मेडिकल कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है।
- कल्याणी पाल, महिला थाना प्रभारी, रीवा।
