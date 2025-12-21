नरसिंहपुर शुगर मिल में अव्यवस्था : मुख्य गेट पर कार खड़ी कर गायब हुआ चालक, सैकड़ों किसान और ट्रैक्टर अंदर फंसे

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। नरसिंहपुर जिले के करेली स्थित शुगर मिल में रविवार सुबह एक अजीब लेकिन गंभीर स्थिति बन गई। फैक्ट्री के मुख्य द्वार पर एक अज्ञात कार खड़ी होने से पूरा आवागमन ठप हो गया, जिससे मिल परिसर के भीतर मौजूद सैकड़ों किसान और उनकी खाली ट्रैक्टर-ट्रॉलियां अंदर ही फंसकर रह गईं। इस घटना के चलते मिल में अफरा-तफरी और तनाव का माहौल बन गया।

एक कार ने रोक दिया सैकड़ों ट्रैक्टरों का रास्ता जानकारी के अनुसार, देर रात किसी अज्ञात व्यक्ति ने अपनी कार मिल के मुख्य गेट के ठीक सामने खड़ी कर दी और वहां से चला गया। सुबह जब तुलाई के बाद खाली ट्रैक्टर बाहर निकलने लगे, तो गेट पूरी तरह बंद मिला। बताया जा रहा है कि कार का स्टीयरिंग लॉक होने के कारण उसे धक्का देकर हटाना भी संभव नहीं हो सका। नतीजतन, मिल के भीतर ट्रॉलियों की लंबी कतार लग गई और पूरी व्यवस्था जाम हो गई।

किसानों का फूटा गुस्सा, गेट पर तनाव पहले से ही तुलाई में देरी से परेशान किसानों का सब्र इस घटना के बाद टूट गया। आक्रोशित किसानों ने मिल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की और मुख्य गेट पर तनावपूर्ण स्थिति बन गई। किसानों का कहना है कि वे कड़ाके की ठंड में घंटों इंतजार करने को मजबूर हैं। शनिवार को भी मिल के बाहर करीब दो किलोमीटर लंबा जाम लगा था। किसानों ने मिल प्रबंधन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि लापरवाही के कारण कोई भी व्यक्ति गेट पर वाहन खड़ा कर चला गया।