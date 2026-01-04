नरसिंहपुर एसडीएम कार्यालय में आग लगने से मचा हड़कंप, समय रहते पाया काबू, टली बड़ी अनहोनी

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। नरसिंहपुर जिले के एसडीएम कार्यालय परिसर में रविवार शाम अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही प्रशासन, पुलिस और नगर पालिका की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। राहत की बात यह रही कि आग कार्यालय के अंदर तक नहीं पहुंची और राजस्व से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज सुरक्षित रहे।

एसडीएम, टीआई मौके पर पहुंचे जानकारी के अनुसार, रविवार शाम करीब 7 बजे एसडीएम कार्यालय के बाहर स्थित बरामदे में आग लगी। घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम मणिन्द्र कुमार सिंह और कोतवाली थाना प्रभारी गौरव चाटे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। एसडीएम के निर्देश पर तत्काल फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, जिसने आग को फैलने से पहले ही नियंत्रित कर लिया।