Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    नरसिंहपुर एसडीएम कार्यालय में आग लगने से मचा हड़कंप, समय रहते पाया काबू, टली बड़ी अनहोनी

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 09:01 PM (IST)

    नरसिंहपुर एसडीएम कार्यालय परिसर में रविवार शाम आग लगने से हड़कंप मच गया। प्रशासन और फायर ब्रिगेड ने समय रहते आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ी अनहोनी टल ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    कार्यालय में लगी आग (प्रतीकात्मक चित्र)

    डिजिटल डेस्क, जबलपुर। नरसिंहपुर जिले के एसडीएम कार्यालय परिसर में रविवार शाम अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही प्रशासन, पुलिस और नगर पालिका की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। राहत की बात यह रही कि आग कार्यालय के अंदर तक नहीं पहुंची और राजस्व से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज सुरक्षित रहे।

    एसडीएम, टीआई मौके पर पहुंचे

    जानकारी के अनुसार, रविवार शाम करीब 7 बजे एसडीएम कार्यालय के बाहर स्थित बरामदे में आग लगी। घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम मणिन्द्र कुमार सिंह और कोतवाली थाना प्रभारी गौरव चाटे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। एसडीएम के निर्देश पर तत्काल फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, जिसने आग को फैलने से पहले ही नियंत्रित कर लिया।

    यह भी पढ़ें- रीवा में 82 साल की बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म, पड़ोसी ने बेहोश कर की दरिंदगी, लोकल पुलिस ने नहीं सुनी फरियाद

    राजस्व रिकॉर्ड सुरक्षित

    आग की चपेट में बरामदे में रखे जाति प्रमाण पत्र से संबंधित कुछ दस्तावेज आ गए, जो जलकर नष्ट हो गए। हालांकि कार्यालय के भीतर स्थित कमरों तक आग नहीं पहुंच सकी, जिससे राजस्व विभाग की अलमारियों में रखे केस, पंजी और अन्य अहम रिकॉर्ड पूरी तरह सुरक्षित रहे।

    एसडीएम मणिन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि बिजली बोर्ड के कुछ हिस्से पिघले हुए पाए गए हैं। आग लगने के वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच के बाद की जाएगी। फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है।