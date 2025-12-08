सतना में राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी का भाई गांजा तस्करी करते गिरफ्तार, बहनोई पर भी केस
मध्य प्रदेश की नगरीय विकास राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी के भाई अनिल बागरी को सतना जिले की रामपुर बाघेलन पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया ह ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, जबलपुर। प्रदेश की नगरीय विकास राज्यमंत्री व रैगांव विधायक प्रतिमा बागरी के भाई अनिल बागरी को सतना जिले की रामपुर बाघेलन पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में पकड़ा है। पुलिस ने सोमवार को मरौंहा निवासी पंकज सिंह के घर से 46 किलो गांजा बरामद किया है। यहां राज्यमंत्री का भाई अनिल बागरी पुत्र जय प्रताप भी मौजूद था।
आरोपित पंकज सिंह के अनुसार यह गांजा अनिल बागरी ने अपने वाहन क्रमांक एमएच 49 बीबी 8699 से पहुंचाया था। पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें सेंट्रल जेल भेज दिया गया है।
यहां पर यह बता दें कि कुछ दिन पहले राज्यमंत्री के बहनोई शैलेंद्र सिंह उर्फ सिम्मू को भी पुलिस ने बांदा जिले के नरैनी में गांजा तस्करी करते पकड़ा था। पंकज ने बताया कि उसकी शैलेंद्र से बातचीत होती थी। पुलिस ने शैलेंद्र सिंह पर भी प्रकरण दर्ज किया है।
