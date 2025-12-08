सतना में राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी का भाई गांजा तस्करी करते गिरफ्तार, बहनोई पर भी केस

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। प्रदेश की नगरीय विकास राज्यमंत्री व रैगांव विधायक प्रतिमा बागरी के भाई अनिल बागरी को सतना जिले की रामपुर बाघेलन पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में पकड़ा है। पुलिस ने सोमवार को मरौंहा निवासी पंकज सिंह के घर से 46 किलो गांजा बरामद किया है। यहां राज्यमंत्री का भाई अनिल बागरी पुत्र जय प्रताप भी मौजूद था।

